Bonstetten

18:30 Uhr

Sozialraumanalyse: Bonstetten wächst und wächst

Plus Wie sich Bonstetten entwickelt, geht aus einer neuen Analyse des Landkreises hervor. Dort leben aktuell so viele Menschen wie noch nie.

Von Tobias Schertler

Mit der Bevölkerungsprognose und Sozialraumanalyse möchte der Landkreis Augsburg seinen Kommunen ein Werkzeug zur Hand geben, um zielgerichtet in die Zukunft blicken zu können. So auch in Bonstetten. Erfasst werden unter anderem simple Daten wie die Entwicklung der Einwohnerzahl, aber auch der "Gesamtindex soziale Belastung". Die Ergebnisse der neuesten Sozialraumanalyse wurden dem Gemeinderat bei seiner jüngsten Sitzung vorgestellt. Das sind die Ergebnisse:

