Wachsamer Hund verhindert Einbruch in Bonstetten

Ein wachsamer Hund hat Freitagnacht einen Einbruch in Bonstetten verhindert. Sein lautes Bellen weckte gegen 2.45 Uhr den 42-jährigen Bewohner eines Einfamilienhauses am Wiesengrund. Als der Mann daraufhin nach dem Rechten sah, stand ihm plötzlich an der bereits geöffneten Eingangstür ein Unbekannter gegenüber.

Als der Einbrecher den Bewohner bemerkte, ergriff er sofort die Flucht. Beute konnte er laut Polizei durch das schnelle Auftauchen des 42-Jährigen nicht mehr machen. Ein Schaden entstand ebenfalls nicht. Eine Fahndung mit mehreren Funkstreifen blieb ergebnislos. Die Polizei hat jedoch eine ungefähre Beschreibung des Täters. Aufgrund seiner Statur wird von einem männlichen Einbrecher ausgegangen. Er soll etwa 1,80 Meter groß und schlank sein. Sein Gesicht war mit einem Mund-Nasen-Schutz verdeckt. Zudem trug die Person eine Kapuze. Bekleidet war er des Weiteren mit einer grauen Jacke und Jeans. Hinweise oder verdächtige Wahrnehmungen nimmt die Polizei Zusmarshausen unter der Telefonnummer 08291/1890-0 entgegen. (thia)

