vor 19 Min.

Borkenkäfer werden im Augsburger Land zur Gefahr

Die Schädlinge schwärmen in den Wäldern aus. Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forstenwarnt vor Folgen.

Bei dem sonnig-warmen Wetter wird der Borkenkäfer im ganzen Landkreis zur Gefahr. Davor warnt das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten. Der Schwärmflug der Schädlinge sei ist in vollem Gange.

Massiver frischer Befall an gesunden stehenden Fichten ist die Folge. Borkenkäfer, speziell der sogenannte Buchdrucker an Fichte, sind hochgradig spezialisierte Käfer, „die bei entsprechender Massenvermehrung ganze Waldbestände vernichten können“, warnt das Amt. Daher gelte es, dieser Gefahr entschlossen zu begegnen.

Wie erkennt man befallene Fichten?

An einem typischen „Borkenkäfernest“ soll deshalb in der kommenden Woche demonstriert werden, wie befallene Fichten frühzeitig erkannt werden können und was danach zu tun ist.

Die Informationsveranstaltung des Amtes zusammen mit der Forstbetriebsgemeinschaft Augsburg-West findet statt am Dienstag, 9. Juli, ab 18 Uhr. Treffpunkt ist Maingründel am Gasthof/Hotel an der B300. (AL)

Weitere Informationen unter Tel.: 0821-48090-0 beim Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten.

Themen Folgen