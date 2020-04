00:31 Uhr

Botschaften per Video

Für die Katholiken in Meitingen

Die Pfarreiengemeinschaft Meitingen wendet sich im Zeichen der Corona-Krise in den Ostertagen 2020 mit zwei Videobotschaften an die Gläubigen.

Im ersten Film betet Pfarrer Gerhard Krammer zusammen mit der Vorsitzenden des Pfarrgemeinderates, Angela Storr, und dem Kirchenpfleger Albert Rieger einige Stationen des Kreuzweges. Während der Gebete werden Bilder des Kunstmalers Karl Radinger gezeigt, der den Kreuzweg in der Pfarrkirche St. Wolfgang geschaffen hat. Der zweite Film entsteht in der Osternacht, wo Pfarrer Gerhard Krammer die Osterkerze entzünden und Speisen segnen wird. Als Besonderheit wird in dem Film ein Ausschnitt aus der Aufzeichnung des Konzertes vom 3. November 2019 gezeigt, in dem der Una-Sancta-Chor in der Pfarrkirche St. Wolfgang unter anderem das „Alleluja“, gesungen hat. Der Text wurde geschrieben von dem von Nazis hingerichteten Dr. Max Josef Metzger, während er im Gefängnis saß. Der Filmemacher Josef Gogl freut sich sehr, dass er von dem amerikanischen Komponisten Cormac Brian O‘Duffy rechtzeitig die Genehmigung zur Verwendung des Filmmaterials erhalten hat. Die jeweiligen Links zu den Filmen finden sich auf der Homepage der Pfarreiengemeinschaft unter https://bistum-augsburg.de/Pfarreien/St.-Wolfgang_Meitingen/Aktuelles (peh)

