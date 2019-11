vor 21 Min.

Brand beim Fahrzeugausrüster wird schnell gelöscht

Technischer Defekt: In der Filteranlage begann es zum Kokeln

In der Fahrzeugausrüsterfirma in Zusmarshausen in der Dreilindenstraße hat es am Donnerstag gegen 17 Uhr gebrannt. Wie die Polizei mitteilt, kam es in einer Filteranlage der Absaugeinrichtung von der Schweißanlage zu einer Rauchentwicklung. Durch einen technischen Defekt hatte es in der Filteranlage zum Kokeln begonnen. Die Feuerwehr Zusmarshausen war mit 20 Mann im Einsatz und löschte den Brand. Verletzt wurde niemand, es entstand ein Schaden in Höhe von rund 2000 Euro. (kar)

