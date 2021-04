Brand einer Lagerhalle: Ursache steht nun fest

Brandfahnder finden den Grund für das Feuer in Langenreichen. Der Sachschaden ist um einiges höher als zunächst vermutet.

Die Ursache für den Brand einer landwirtschaftlichen Halle in Langenreichen ist gefunden. Wie berichtet war dort am Samstag ein Feuer ausgebrochen. Der Sachschaden wird aktuell auf mindestens 70.000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizeiinspektion Augsburg hatte die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Vor Ort wurde nun festgestellt, dass Teile der landwirtschaftlichen Halle so beschädigt sind, dass sie als einsturzgefährdet einzustufen sind. Nach Auskunft der Brandfahnder hatte sich eine Wanne - in der zuvor Reisig verbrannt wurde – entzündet, bevor das Feuer dann auf die Halle übergriff. Bei dem Versuch die Wanne von entzündlichem Gut wegzuziehen, verletzte sich ein Mann an der Hand leicht. Die Kriminalpolizei geht somit von einem fahrlässigen Umgang mit nicht vollständig erkalteter Asche als Brandursache aus. (thia)