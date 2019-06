15:54 Uhr

Brand in Gersthofen: Feuerwehr sucht immer noch nach Glutnestern

Auf dem Gelände einer Entsorgungsfirma in Gersthofen ist ein Feuer ausgebrochen.

Brand bei der Entsorgungsfirma: Feuerwehr gibt nach Messung der Schadstoffe Entwarnung. Unterstützung kommt auch vom THW.

Die dichten Qualmwolken über dem Gersthofer Gewerbegebiet sind bereits von Weitem zu sehen. Auf dem Gelände einer Entsorgungsfirma in Gersthofen an der Ziegeleistraße ist am Montagmittag ein Brand ausgebrochen.

Unser Reporter vor Ort berichtet von großen Rauschschwaden, die auch von den Bundesstraßen B17 und B2 gut zu sehen sind. Teilweise kam es sogar zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Ausgebrochen ist das Feuer nach bisherigen Erkenntnissen auf dem Außengelände des Unternehmens. Demnach soll laut Feuerwehr aus noch unbekannter Ursache ein Abfallhaufen, der zur späteren Sortierung dort gelagert war, in Brand geraten sein. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurden laut Landratsamt die Anwohner im Umkreis von zwei Kilometern gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten, sowie Klima- und Lüftungsanlagen auszuschalten. Die Feuerwehr, die vor Ort Messungen durchführte, gab vor Kurzem Entwarnung: Für die Anwohner bestünde Gefahr mehr. Dies teilte soeben die Polizei mit.

Löscharbeiten werden sich wohl noch bis in den Abend hinziehen

Nach derzeitiger Einschätzung werden die Löscharbeiten sich wohl noch bis in den Abend hinziehen, da der Müllhaufen komplett abgetragen werden muss. Menschen sind jedenfalls laut Polizei bei dem Brand nicht zu Schaden gekommen. Inwieweit es bei einem brennenden Müllhaufen auch zu einem Sachschaden kommen könne der derzeit nicht gesagt werden, teilt die Polizei mit. Wie die Inspektion in Gersthofen bereits Polizei auf Anfrage mitteilte, sei von dem Brand in der Ziegeleistraße kein Gebäude betroffen. Vor Ort sind neben der Feuerwehr Gersthofen auch weitere Einsatzkräfte aus der Umgebung.

Unterstützung leistet auch das Technische Hilfswerk (THW). So ist beispielsweise ein Spezialbagger im Einsatz, der für das Ausheben der Glutnester eingesetzt wird. Der Vorteil des Baggers gegenüber herkömmlichen Maschinen ist, dass er von Kräften mit schwerem Atemschutz bedient werden kann.

