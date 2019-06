vor 37 Min.

Brand in Gersthofen ausgebrochen

Brand in Gersthofen: Auf dem Gelände einer Entsorgungsfirma ist einer Feuer ausgebrochen.

Die dichten Qualmwolken über dem Gersthofer Gewerbegebiet sind bereits von Weitem zu sehen. Auf dem Gelände einer Entsorgungsfirma in Gersthofen an der Ziegeleistraße ist am Montagmittag ein Brand ausgebrochen.

Unser Reporter vor Ort berichtet großen Rauschschwaden, die auch von den Bundesstraße B17 und B2 gut zu sehen. Ausgebrochen ist dafür nach bisherigen Erkenntnissen auf dem Außengelände des Unternehmen. Demnach soll laut Feuerwehr aus noch unbekannter Ursache ein Abfallhaufen, der zur späteren Sortierung dort gelagert war, in Brand geraten sein, der Wie die Polizei auf Anfrage mitteilt, sei von dem Brand in der Ziegeleistraße kein Gebäude betroffen. Auch gibt es derzeit keine Warnhinweise der Feuerwehr für Anwohner. Vor Ort sind neben der Feuerwehr Gersthofen auch weitere Einsatzkräfte aus der Umgebung.

Mehr dazu lesen Sie hier in Kürze. (AZ)

