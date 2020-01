vor 2 Min.

Brand in Neusäß: Frau ist weiterhin in der Klinik

Die Entrüstung über zugeparkte Rettungswege ist nicht nur bei der Feuerwehr groß. Was nach einem Wohnungsbrand alles in die Wege zu leiten ist.

Von Angela David

Die 64-jährige Frau, die sich am Mittwoch beim Brand in ihrer Wohnung schwerste Verletzungen zugezogen hat, wird weiter in der Klinik behandelt. Laut Polizei ist ihr Zustand unverändert. Wie berichtet, war am Mittwoch gegen 18.15 Uhr in der Wohnung im sechsten Stock des Hochhauses in der Richard-Wagner-Straße in Neusäß ein Feuer ausgebrochen. Wohnzimmer und Küche brannten komplett aus. Die Bewohnerin versuchte noch, die Flammen selbst zu löschen. Sie warf vom Balkon brennende Polster und Gartenmöbel. Dann brach sie zusammen. Sie wurde mit schwersten Brandverletzungen in die Uniklinik gebracht.

Die Feuerwehr beklagte nach dem Einsatz die vielen zugeparkten Wege. Auch vor dem Hydranten musste ein Auto erst beiseitegeschafft werden.

Der Bericht erregte große Aufmerksamkeit und wurde von vielen Lesern im Netz und den sozialen Medien kommentiert. Dabei überwiegt die Entrüstung über die Rücksichtslosigkeit vieler Autofahrer, die parken, wo sie wollen. Sie fordern drastischere Bußgelder.

Vielen stellt sich bei solch einem Unglück auch die Frage nach dem Danach. Denn wenn glücklicherweise niemand verletzt wurde, ist nach einem Wohnungsbrand doch einiges in die Wege zu leiten, um den Schaden ersetzt zu bekommen.

Tipps der Versicherungskammer Bayern und der Allianz

Versicherung informieren Sind Möbel oder Wertgegenstände vom Feuer beschädigt worden, sollte man den Schaden der Hausratversicherung melden. Die Hausratversicherung ersetzt nicht nur die beschädigte Einrichtung, sondern zahlt auch die Kosten für die Aufräumarbeiten. Je nach Schaden werden die Hotelkosten übernommen.

Es empfiehlt sich, sich genau über die Konditionen in der Police zu informieren. Sind Schäden am Gebäude entstanden, betrifft das die Wohngebäudeversicherung. Über die Wohngebäudeversicherung sichern Hausbesitzer Schäden am Haus, Gartenhaus und an der Garage ab. Als Mieter muss man den Hauseigentümer informieren.

Belege Fotos machen und eine Liste mit allen kaputten Sachen erstellen. Wichtig sind das Jahr der Anschaffung und der Neuwert. Hilfreich ist es, wenn man die Rechnungen noch hat – optimalerweise auf einem Computer , der nicht beschädigt wurde. Wer auf Nummer sicher gehen will, kann die wichtigsten Dokumente in einem feuerfesten Safe aufbewahren.

