Brand in Neusäß: Kartonagen und Fässer in Lagerhalle fangen Feuer

Feuer im Landkreis Augsburg: Der Feuerwehr löschte den Brand in Neusäß.

Bei einem Brand auf dem Gelände eines Unternehmens in Neusäß ist ein Sachschaden von bis zu 200.000 Euro entstanden. Menschen wurden nicht verletzt.

Zu einem Großeinsatz hat am Dienstagabend ein Brand auf dem Grundstück eines Unternehmens in Neusäß (Landkreis Augsburg) geführt. Der Alarm ging laut Polizei um 18.11 Uhr ein. Die Neusäßer Feuerwehr löschte das Feuer mit mehreren Wehren aus der Umgebung. Insgesamt waren rund 80 Ehrenamtliche an den Löscharbeiten beteiligt, die mehrere Stunden dauerten.

Brand in Neusäß: Keine Verletzten, hoher Sachschaden

Zeugen hatten anfangs von einer Explosion gesprochen, was sich laut Polizei vor Ort aber nicht bestätigte. In einer Lagerhalle der Firma, die Druckfarben herstellt, hatten Kartonagen sowie zwei Fässer gebrannt. Verletzte gab es nicht - am Abend hielten sich der Polizei zufolge keine Mitarbeiter auf dem weitläufigen Industriegeländer auf. Auch für die Anwohner habe zu keiner Zeit eine Gefahr bestanden, heißt es von der Polizei.

Es entstand aber ein beträchtlicher Sachschaden: Er wurde in der Nacht auf 50.000 bis 200.000 Euro geschätzt. Die Brandursache ist bisher noch unklar. (jako)

