18:44 Uhr

Brand in Thierhaupten-Neukirchen: Lagerhalle niedergebrannt

Die Feuerwehr ist in Thierhaupten im Einsatz, weil eine Lagerhalle brennt.

Der Rauch durch den Brand war bis von Weitem zu sehen: Wie die Polizei mitteilt, brannte am Samstagmittag eine Lagerhalle in Neukirchen bei Thierhaupten.

Die Lagerhalle eines Natursteinbetriebes in Thierhaupten-Neukirchen ist am Samstagmittag in Brand geraten und nahezu komplett niedergebrannt. Die Polizei erwartet nach ersten Erkenntnissen einen Sachschaden von mehr als 100.000 Euro. Ein Feuerwehrmann wurde bei den Löscharbeiten leicht verletzt.

Warum das Feuer in der Sankt-Vitus-Straße im Thierhauptener Ortsteil Neukirchen ausbrach, ist noch unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Brand in Neukirchen: Feuerwehr beendet Löscharbeiten

Erste Meldungen über die brennende Halle und die starke Rauchentwicklung gingen um kurz vor 12 Uhr bei der Polizei ein. Die Löscharbeiten dauerten über den Mittag an und endeten am Nachmittag gegen 16.30 Uhr. Polizeiangaben zufolge stand die Halle zwischenzeitlich in Vollbrand. Der durch den Brand entstandene Rauch war bis von Weitem zu sehen. Ein Übergreifen der Flammen auf einen angrenzenden Kindergarten und ein nahegelegenes Wohnhaus konnte verhindert werden. (AZ)

