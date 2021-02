vor 32 Min.

Brand in Thierhaupten-Neukirchen: Polizei und Feuerwehr im Einsatz

Die Feuerwehr ist in Thierhaupten im Einsatz, weil eine Lagerhalle brennt.

Der Rauch durch den Brand ist von Weitem zu sehen: Wie die Polizei mitteilt, brennt eine Lagerhalle in Neukirchen bei Thierhaupten.

Den Brand einer Lagerhalle meldet die Polizei aus Neukirchen. In der Sankt-Vitus-Straße, die im Kern des Thierhaupter Ortsteils liegt, waren am Samstagmittag Feuerwehr und Polizei zur Stelle, nachdem die Lagerhalle Feuer gefangen hatte. Zwischenzeitlich habe sie sogar in Vollbrand gestanden, teilte die Polizei mit.

Brand in Neukirchen: Die Feuerwehr löscht noch

Gegen 13.30 sei die Feuerwehr noch immer mit den Löscharbeiten beschäftigt, erklärte die Polizei auf Nachfrage, die Rauchentwicklung sei zudem äußerst stark. Weitere Angaben könne man derzeit noch nicht machen, insbesondere was Personenschäden oder die Höhe des Sachschadens angehe. (AZ)

