Brecheisen-Attacke: 33-Jähriger muss in eine Klinik

Der junge Mann war nachts auf ahnungslosen Vater losgegangen – die Attacke war Ausfluss einer Psychose.

Von Maximilian Czysz

Der 33-jährige Mann, der vor einem Jahr mit einem Brecheisen nachts auf seinen Vater eingeschlagen hat, muss in ein psychiatrisches Krankenhaus. Am Mittwoch ordnete die achte Kammer am Landgericht die Unterbringung an. Der junge Mann aus dem westlichen Landkreis nahm das Urteil an. Ehe er von Polizisten abgeführt wurde, konnte er noch einige Worte mit seinem Vater sprechen.

Der 70-jährige hatte den mehrtägigen Prozess als Nebenkläger verfolgt und gab über seine Rechtsanwältin Marion Zech bekannt, dass er seinen Sohn immer noch liebe. Auch die Vorsitzende Richterin Susanne Riedel-Mitterwieser ging auf dieses „Signal“ in ihrer Urteilsbegründung ein. „Ihr Vater steht zu ihnen“, sagte sie in Richtung des 33-Jährigen, bei dem ein Gutachter eine krankhafte seelische Störung erkannt hatten. Und: „Sie haben die Unterstützung ihrer Familie.“ Susanne Riedel-Mitterwieser machte dem Mann auch Hoffnung: „Sie sind auf einem guten Weg.“ Die persönliche Entscheidung, Medikamente regelmäßig einzunehmen, sei ein „Baustein für die Zukunft“, so Susanne Riedel-Mitterwieser. Ehe jedoch über eine Aussetzung zur Bewährung nachgedacht werden könne, müsse der Mann seine Krankheit annehmen und Warnsignale erkennen lernen. Im Augenblick sei er noch für Allgemeinheit gefährlich, so die Überzeugung der Kammer. Die brutale Attacke vom 3. Juli 2018 sei ein unmittelbarer Ausfluss der Krankheit gewesen. Der damals 32-Jährige hatte sich nicht mehr unter Kontrolle, deshalb könne er nicht bestraft werden.

Schläge waren potenziell lebensgefährlich

Rein rechtlich blieb es bei einer schweren Körperverletzung – nach Auffassung der Kammer hatte der Mann zwar einen Tötungsvorsatz. Den hätte er auch verwirklichen können. Stattdessen ließ er von seinem verletzten Vater ab und flüchtete. Laut Richterin Susanne Riedel-Mitterwieser waren die Schläge potenziell lebensgefährlich.

Wie berichtet war der 32-Jährige am 3. Juli gegen 3.40 Uhr auf seinen Vater mit einem etwa 60 Zentimeter langen Schlafzimmer losgegangen. Der 70-Jährige wurde von den Schlägen auf und versuchte sich zu wehren.

Nach Auffassung des Gerichts versetzte der 32-Jährige seinem Vater mindestens fünf Schläge auf den Kopf, zwei davon mit voller Wucht. Anschließend würgte er den 70-Jährigen am Hals. Als die aufgeschreckte Großmutter ins Schlafzimmer kam, die Situation erkannte und um Hilfe schrie, ließ der 32-Jährige von seinem Opfer ab und flüchtete aus dem Haus. Er setzte sich in sein Auto und fuhr in den Landkreis Aichach-Friedberg.

Angeklagter wirkte völlig abwesend

Der blutende Vater – er hatte unter anderem zwei Platzwunden – rannte zu Nachbarn, die die Polizei und den Rettungsdienst verständigten. Gegen 4.50 Uhr nahm die Polizei den Sohn im Landkreis Aichach-Friedberg fest.

Klarheit über den Ablauf der brutalen Attacke verschaffte sich das Gericht über zahlreiche Zeugen, die an drei Prozesstagen aussagten. Deutlich wurde die fortschreitende Erkrankung des Manns. Eine frühere Freundin bezeichnete den Angeklagten als „komisch“. Anderen war aufgefallen, dass er manchmal vor sich hin kicherte oder völlig abwesend wirkte. Einmal habe Angst gehabt, vergiftet oder von Arbeitskollegen ermordet zu werden. Seinen Vater hielt der 33-Jährige zeitweise für einen Klon.

