Unbekannter löst in Breitenbronn Radmuttern an einem Traktor

Während der Fahrt löst sich plötzlich ein Rad. Glücklicherweise bleibt es beim Sachschaden, der allerdings erheblich ist.

Ein unbekannter Täter hat in der Nacht von Freitag auf Samstag die Radmuttern am hinteren linken Rad eines John-Deere-Schleppers gelöst. Der Traktor war in der Talstraße abgestellt.

Vermutlich versuchte der Unbekannte laut Polizei auch die Radmuttern am hinteren rechten Rad zu lösen, was aber scheiterte. Als der Besitzer mit dem Schlepper losfuhr, löste sich das linke Rad, wodurch ein Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro entstand. Die Polizei in Zusmarshausen ermittelt nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 08291/1890-0. (thia)