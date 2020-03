Brezen, Wurst, Kleidung: Boxbote radelt jetzt auch in Dinkelscherben

Plus Der Lieferdienst Boxbote ist in Augsburg seit Jahren erfolgreich – jetzt gibt es ihn auch in Dinkelscherben. Geliefert werden dort Waren aus über 20 Geschäften.

In Augsburg gehören die Radler mit türkisfarbenen Rucksäcken von Boxbote längst zum Stadtbild – nun kommt das Start-up auch nach Dinkelscherben. Wer will, kann sich dort künftig mit Brezen, Wurst, aber auch Kleidung oder Haushaltswaren beliefern lassen. Per Fahrradkurier werden die Waren bis vor die Haustüre gebracht. Während der Ausgangsbeschränkungen wegen Corona soll so der lokale Einzelhandel unterstützt werden. Der Service ist für den Verbraucher zunächst kostenlos. Ab Mittwoch kann bestellt werden. (Lesen Sie auch: Stillstand wegen Corona: So wollen Gastronomen die Krise meistern)

Und so funktioniert das Angebot: Bestellt wird per Telefon oder E-Mail direkt beim Händler. Der leitet die Bestellung weiter an den Fahrradkurier von Boxbote. Der Kurier ist von Montag bis Freitag in Dinkelscherben und den Ortsteilen unterwegs. Innerhalb von 24 Stunden soll die Lieferung im gesamten Gemeindegebiet angekommen sein. Bezahlt wird auf Rechnung, für den Lieferservice fallen für den Verbraucher zunächst keine Gebühren an. Finanziert wird das Angebot vorerst vom Wirtschaftsförderverein Reischenau in Dinkelscherben. Bestellt werden kann bei 21 verschiedenen Händlern aus Dinkelscherben. Zum Beispiel Backwaren von den Bäckereien Gleich, Bosch oder Kindler. Aber auch Waren des Haushaltsgeschäfts Finkl, Arzneien aus der Marien-Apotheke oder Wurst von Metzger Ernst Lutz. Er ist Vorsitzender des Wirtschaftsfördervereins und einer der Initiatoren des Projekts.

Kein Händler in Dinkelscherben soll wegen Corona schließen müssen

Die Geschäfte vor Ort müssten während der Corona-Krise zusammenhalten, sagt Lutz. Denn wegen der Ausgangsbeschränkungen fallen viele Kunden weg. Lutz: „Wir erhoffen uns dadurch, dass keines der Unternehmen in Dinkelscherben dauerhaft schließen muss.“ In der ersten Zeit wird der Förderverein deshalb die Kosten für den Lieferservice übernehmen. Sollte das Geschäft laufen, könnte der Service auch nach der Corona-Zeit weiter angeboten werden. Doch weshalb kommt ein großes Start-up wie Boxbote ausgerechnet nach Dinkelscherben?

Das ist schnell erklärt: „Aus alter Verbundenheit zur Heimat“, sagt Raimund Seibold. Er ist einer der Gründer von Boxbote und stammt aus Dinkelscherben. Die Idee dazu, den Lieferservice in die Marktgemeinde zu holen, stammt aber von Arthur Guggemos. Er ist ein alter Fußballkamerad von Seibold und Mitglied im Wirtschaftsförderverein Reischenau. „Arthur hat mich angerufen und gefragt: Kannst du den Boxboten auch in Dinkel hochfahren?“, erzählt der Boxbote-Gründer. Die spontane Antwort: „Das wird schwierig“. Denn ein Fahrrad-Lieferservice brauche eine Menge Kunden, damit es sich rentiert. In einer Großstadt wie Augsburg sei das möglich, aber in Dinkelscherben? „Wir wollen es jetzt aber einfach mal ausprobieren“, sagt Seibold. Er schickt ab Mittwoch einen seinen Radl-Lieferanten in die Marktgemeinde. Der ist mit einem großen Lastenfahrrad vom Zusmarshauser Unternehmen Sortimo unterwegs. Das E-Bike hat eine große Ladefläche, auf der ohne Probleme zum Beispiel mehrere Kästen Bier geliefert werden können. Ob Boxbote damit dauerhaft in der Marktgemeinde unterwegs ist, werde sich zeigen, meint der Gründer.

Etwa 40 Radkuriere von Boxbote in Augsburg unterwegs

Auch neben dem aktuellen Projekt in Dinkelscherben ist bei dem Augsburger Lieferdienst gerade viel los. Etwa 60 Prozent des Geschäfts machen Essenslieferungen aus, erzählt Seibold. Dazu kommen Lieferungen von Wein und Getränken, über Lebensmittel, Bücher, bis hin zu Koffern und Rucksäcken. Das Angebot wird beinahe täglich größer, viele Augsburger Einzelhändler wollen mitmischen. Weil einige Restaurants wegen der Corona-Krise ganz schließen, hat das Unternehmen auch Einbußen, sagt Seibold. 2015 gründete er mit drei anderen das Start-up, mittlerweile beschäftigt die Firma etwa 40 Rad-Lieferanten.

Einkäufe aus dem Supermarkt per Taxi nach Hause bestellen

Neben dem neuen Lieferservice in Dinkelscherben gibt es im Augsburger Land immer mehr ähnliche Angebote. Nachbarschaftshilfen liefern älteren Menschen Einkäufe, Restaurants bieten Essen zum Abholen. In Violau organisiert die Pfarrei einen Einkaufslieferdienst, in Gablingen übernimmt das Freiwilligen-Zentrum Besorgungen für Senioren. Auch der neue Dorfladen Herzstück in Diedorf liefert. In Meitingen können Waren, zum Beispiel aus dem Supermarkt, per Taxi geordert werden. In den vergangenen Tagen lieferten Mitarbeiter der Meitinger Edeka-Filiale noch selbst aus. Besonders ältere Menschen nehmen das Angebot gerne an, sagt Edeka-Mitarbeiter Patrick Brunn. Er fährt auch zu den Menschen nach Hause und holt Einkaufszettel ab, wenn das nötig ist. Wer will, kann auch per Telefon bestellen. Für Brunn am einfachsten ist die Bestellung über das Internet, möglich unter www.einkaufen-zuhause.de.

Riesige Hilfsbereitschaft gibt es auch bei der Leseraktion „Nachbarn helfen Nachbarn“ unserer Zeitung. Täglich erreichen uns Angebote von Lesern, die ihre Hilfe für diejenigen anbieten, die wegen des Coronavirus zu Hause bleiben müssen oder wollen.

