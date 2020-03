07:11 Uhr

Briefwahl: Viele wählen lieber im Wohnzimmer statt in der Wahlkabine

Die Briefwahl wird bei der Kommunalwahl 2020 immer beliebter. Dies liegt aber nicht am Coronavirus, sondern hat einen ganz simplen Grund.

Von Piet Bosse

Die Briefwahl wird immer beliebter und sorgt kurz vor der Kommunalwahl für ungewohnte Maßnahmen: In Augsburg blieb ein Bürgerbüro geschlossen, damit die Mitarbeiter mit der Bearbeitung der Anträge hinterherkamen. Kommt die Briefwahl auch im Landkreis Augsburg so gut an? Oder gehen die Menschen im Umland eher zum Wahllokal, um dort klassisch ihre Kreuze zu setzten? Wir haben uns im Landkreis umgehört.

In Königsbrunn haben anderthalb Wochen vor der Wahl ungefähr 4600 Menschen die postalische Abstimmung angefordert. In der Stadt leben 22.000 Wahlberechtigte, was einen bisherigen Briefwahlanteil von fast 21 Prozent ergibt. „Wir haben jetzt schon den Stand der letzten Landtagswahl “, sagt Wahlamtsleiter Roland Krätschmer. In Königsbrunn rechnet man mit insgesamt 5000 bis 6000 Briefwahlanträgen. Um sicher zu gehen, hat die Stadtverwaltung Wahlzettel für maximal 7000 Briefwähler bestellt.

Wahlzettel ist daheim besser ausklappbar

Ein Grund für die Beliebtheit der Briefwahl sei die Größe der Stimmzettel, sagt Krätschmer. Den einen Meter breiten und 70 Zentimeter hohen Stimmzettel zum Kreistag könne man einfach besser am breiten Wohnzimmertisch statt in der schmalen Wahlkabine ausklappen.

Bruno Höfer , Wahlleiter in Meitingen , findet die Kommunalwahl vor allem wegen der vielen Stimmen und Kandidaten kompliziert. In Meitingen haben bisher fast 24 Prozent der Wahlberechtigten die Fernabstimmung beantragt, 2014 waren es sogar 42 Prozent. „Insgesamt steigt die Beliebtheit der Briefwahl , aber die Kommunalwahl war diesbezüglich schon immer Spitzenreiter,“ erklärt Höfer und fügt an, die Briefwahl sei die bequemste Möglichkeit, seine Kreuze zu setzen.

20 Prozent der Wahlberechtigten haben in Stadtbergen die Briefwahl beantragt. Noch höher ist der Anteil in Zusmarshausen. Hier haben sich über ein Viertel aller Wahlberechtigten für diese Methode angemeldet.

„Briefwahl wird sehr gut angenommen“

Wenige Kilometer entfernt, in Dinkelscherben , ist der Anteil der Briefwähler mit 23 Prozent ähnlich hoch. „Die Briefwahl wird sehr gut angenommen, das war auch zu erwarten“, sagt Birgit Weikhart , die Wahlleiterin der Marktgemeinde. Der Hauptgrund für die Briefwahl sei die Komplexität der Abstimmung, erklärt sie: „Wenn man sich mit dem Stimmzettel vorher nicht befasst, ist es schwierig zu wählen.“

Bis Mittwochmorgen haben 38.500 Augsburger Briefwahl beantragt, das sind knapp 18 Prozent der 215.000 Wahlberechtigten. Im Landkreis ist der Anteil höher, als in der Stadt. Dort müssen aber so viele Anträge bearbeitet werden, dass auch mal ein Bürgerbüro schließt.

