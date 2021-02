vor 52 Min.

Broschüre hilft Schülern auf dem Weg zum Traumjob

Der Ausbildungskompass informiert über Berufe und Ausbildungsplätze im Wirtschaftsraum Holzwinkel, Altenmünster und Zusmarshausen.

Auf der Suche nach dem Traumjob im Holzwinkel gibt es jetzt Unterstützung. Der Ausbildungskompass, eine Broschüre, in der sich Ausbildungsbetriebe im Wirtschaftraum Holzwinkel vorstellen, soll den jungen Menschen helfen, sich zu orientieren. Denn das ist oft alles andere als einfach.

Entstanden ist der Ausbildungskompass in einer Zusammenarbeit des Entwicklungsforums Holzwinkel und Altenmünster mit der Aktionsgemeinschaft Attraktives Welden, dem Gewerbeverband Altenmünster und dem Gewerbeverband Zusmarshausen. Die Broschüre will die entscheidenden Fragen beantworten: Welche Ausbildung ist die richtige für mich? Welche Berufe gibt es überhaupt? Und wo kann ich mich hier in der Region bewerben? Bislang gab es solche Informationen auch beim "Tag der Ausbildung“, den das Entwicklungsforum seit 2018 anbietet. Die Aktion eröffnete die Möglichkeit, an einem Tag Einblick in mehrere regionale Ausbildungsbetriebe zu nehmen. Mit dem Ausbildungskompass wird das Angebot jetzt erweitert.

Erste Ausgabe des Ausbildungskompasses erscheint im Juni

Die erste Ausgabe soll im Juni erscheinen. Bis zum 5. März können sich die Firmen, die im Ausbildungskompass vertreten sein wollen, gegen eine Gebühr unter www.ausbildungskompass.de noch anmelden. Über 100 Berufsbilder sollen vorgestellt werden. Es gibt viele Info-Filme, die über QR-Codes aufgerufen werden können. Auch zum Thema "Duales Studium“ und "Studium mit vertiefter Praxis“ hält die Publikation Informationen bereit. Die Schüler erfahren, welches Angebot der jeweilige Arbeitgeber hat und bei welchem Unternehmen ein Praktikum, ein Ferienjob oder eine Ausbildung in Teilzeit möglich ist.

Die Broschüre wird unter anderem kostenlos an alle Schulen im Wirtschaftsraum Holzwinkel, Altenmünster und Zusmarshausen sowie im erweiterten Großraum wie Dinkelscherben und Wertingen ausgegeben. Damit soll die Zielgruppe erreicht werden, um die es geht: Das sind nicht nur die Schulabgänger selbst, sondern auch deren Eltern und die Lehrpersonen, die die Jugendlichen auf ihrer Reise in die Berufswelt begleiten. Verteilt wird die Broschüre zudem bei Berufsorientierungstagen und über die teilnehmenden Ausbildungsbetriebe. In der Online-Ausgabe können Schüler auch regionenübergreifend nach Ausbildungsplätzen suchen.

Abwanderung soll mit dem Ausbildungskompass verhindert werden

In vielen anderen Landkreisen hat sich der Ausbildungskompass bereits bewährt. An dieser groß angelegten Initiative möchte sich nun auch der Wirtschaftsraum Holzwinkel, Altenmünster und Zusmarshausen als neuer Projektpartner beteiligen und Transparenz in der lokalen Ausbildungslandschaft schaffen. Langfristiges Ziel ist es, einer berufsbedingten möglichen Abwanderung junger Menschen in die Ballungszentren entgegenzuwirken und Unternehmen bei der Generierung von Fachkräften zu unterstützen. (AZ)

Weitere Informationen erhalten Sie auch unter https://www.ausbildungskompass.de/.

