vor 36 Min.

Brotzeit-Zeit im Holzwinkel

Gemeinsam Brotzeit machen kann man am Freitag in Welden.

Am Freitag wird in Welden gemeinsam geschlemmt. So kann man mitmachen.

„Eigentlich wollten wir uns doch schon lange einmal zusammensetzen. So ganz zwanglos, so ganz ohne große Vorbereitungen. Einfach so halt!“ Auf solche Gedanken sollen jetzt Taten folgen – am Freitag, 8. Juni, bei der großen Brotzeit-Zeit in Welden.

Das Treffen findet ab 17 Uhr am Markttreff (Marktplatz 1) statt. So soll es funktionieren: Jeder bringt was mit, gegessen und getrunken wird gemeinsam und schon wird’s ein gemütlicher, gelungener Abend. Jeder bringt seine Brotzeit, Teller und Besteck selber mit. Ein richtiges, gemütliches Picknick sollte es werden. Noch besser wäre es natürlich, wenn man andere auch probieren lässt und von anderen probiert. Wer noch etwas auf den Schmankerltisch stellt, damit die, die nichts mitbringen können, auch was haben... umso besser! Hungrig sollte nämlich keiner heimgehen, auch wenn man selber nichts mitbringen kann oder will: Gegen eine Spende gibt’s was vom Probiertisch.

Das kleine aber begeisterte Organisationsteam des Kultoursommers hat alles vorbereitet. Getränke gibt’s vom Stadlbräu in Adelsried, Eis von Uli aus Bocksberg. Wer sicher dabei sein will, kann sich bei der Verwaltungsgemeinschaft Welden, Telefon 08292/699-0 oder E-Mail poststelle@vg-welden.de, einen Tisch oder mehrere vorbestellen. (dami)

Themen Folgen