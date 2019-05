12:10 Uhr

Brütende Vögel und ihre kuriosen Nester

Leseraktion: Türkränze, Hosentaschen und Marterl. Wir suchen die lustigen Bauten aus dem Augsburger Land. So funktioniert die Teilnahme.

Rege Bautätigkeit herrscht zurzeit wieder im Augsburger Land. Bevorzugte Materialen sind Halme, Gräser, kleine Zweige und vor allem Moos. Denn: In den Nestern soll es schön warm und kuschelig sein. Es ist wieder Brutsaison und die Vögel erstaunen immer wieder mit ihren kunstvollen Bauten an den manchmal kuriosesten Orten.

Eine Leserin schilderte jetzt einen lustigen Vorfall. Sie hatte ihre frisch gewaschene Hose zum trocknen im Garten aufgehängt. Als Sie das Kleidungsstück wieder abnahm, entdeckte sie, dass eine Hosentasche voller Moos war. Offenbar hatte sich ein Vogelpaar sein zukünftiges Zuhause im Hosentaschenformat vorgestellt.

Zaunkönige als Untermieter

Gerne bezogen werden auch Türkränze an den Häusern. Wer also seinen alten Adventsschmuck nicht rechtzeitig entsorgt hat, muss damit rechnen, dass für ein paar Wochen vielleicht Zaunkönige als Untermieter einziehen.

Haben auch Sie tierische Untermieter an ungewöhnlichen Orten? Mailen Sie uns doch einfach ein Foto mit dem Sichwort „Vogelnest“ an redaktion.landbote@augsburger-allgemeine.de oder posten es auf Facebook auf der Seite Augsburger Landbote. Gerne können Sie das Foto auch in unserer Gersthofer Redaktion, Bahnhofstraße 8, vorbeibringen. Wir drucken die schönsten Fotos ab und veröffentlichen sie auch in den Online-Kanälen unserer Zeitung. Wichtig ist jedoch, dass Sie die Tiere beim Brüten oder Nestbau nicht stören. Wir freuen uns auf möglichst viele Einsendungen. (thia)

