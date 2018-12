03.12.2018

Brunch mit Poesie

Veranstaltungen in den Stadtteilen

Die AZ Augsburger Land informiert regelmäßig über Kurse, Veranstaltungen und Treffen in den westlichen Stadtteilen Augsburgs.

Beim Sportverein Bergheim beginnen am Mittwoch, 5. Dezember, zwei Yogakurse mit jeweils zehn Einheiten Der Vormittagskurs ist von 9 bis 10.30 Uhr, der Abendkurs von 18.30 bis 20 Uhr. Anmeldung und weitere Informationen bei Caroline von Westernhagen unter Telefon 0175/1991786, E-Mail: info@yogatouch.de.

Der Frauenchor Cäcilia Inningen gibt ein Adventskonzert mit klassischen und volkstümlichen Melodien am Sonntag, 9. Dezember, um 17 Uhr in der Hessingkirche, Wellenburger Straße 10. Ergänzt wird das Programm durch Instrumentalstücke, einem Gesangsduo und einer Weihnachtsgeschichte von der Gruppe Sammelsurium musicum. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erbeten. Veranstalter ist die Klinikseelsorge der Hessing-Stiftung.

Die Geschichte „Emil im Schnee“ wird am Dienstag, 4. Dezember, um 15.30 Uhr in der Stadtteilbücherei, Ulmer Straße 72, vorgelesen. Im Bilderbuchkino am Mittwoch, 5. Dezember, um 15 Uhr heißt es „Wach auf, Siebenschläfer – St. Nikolaus ist da“. Beide Veranstaltungen sind für Kinder ab vier Jahren geeignet. Anmeldung (für das Kino) unter Telefon 0821/324-2760 oder buecherei.kriegshaber@augsburg.de.

Der Pferseer Schriftsteller Karl Greisinger ist zu Gast beim Poesiebrunch am Sonntag, 9. Dezember, um 10 Uhr im Kulturhaus Abraxas, Sommestraße 30, im Ballettsaal. Der Poesiebrunch mit Carl E. Rice wird vom Mehrgenerationentreffpunkt Pfersee veranstaltet.

Carl E. Rice und Annelies Haaser-Schwalm erzählen Märchen und Geschichten bei der „Pferseer Märchenzeit“ am Samstag, 8. Dezember, um 14.30 Uhr im Rot-Kreuz-Lädle, Augsburger Straße 14. (mus)

Themen Folgen