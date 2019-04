vor 30 Min.

Brunch und Poesie

Veranstaltungen in Augsburgs Stadtteilen

Die AZ Augsburger Land informiert regelmäßig über Kurse, Veranstaltungen und Treffen in den westlichen Stadtteilen Augsburgs.

Olaf Velte und Axel Dielmann sind am Dienstag, 30. April, um 19.30 Uhr in der Stadtteilbücherei, Von-Cobres-Straße 1, mit der Lesung „Magie von Raum und (W)ort“ zu Gast.

„Der siebte Bua“ ist eine Komödie in drei Akten. Das Kleine Volkstheater Göggingen bringt sie auf die Bühne im Roncallihaus, Klausenberg 7, am Samstag, 4. Mai, um 19 Uhr und am Sonntag, 5. Mai, um 18 Uhr. Eintrittskarten gibt es nur an der Abendkasse, sie öffnet jeweils eine Stunde vor Spielbeginn.

Die Ausstellung „Farbinspirationen“ mit Werken des Königsbrunner Künstlers Roman L. Sesin wurde bis 31. Mai verlängert. Zu sehen ist sie in der Hessingpark-Clinic, Hessingstraße 17, im Foyer und in den Wartebereichen.

„Die Geschichte vom kleinen Siebenschläfer, der den ganzen Tag grummelig war“ wird am Dienstag, 30. April, um 15.30 Uhr in der Stadtteilbücherei, UImer Straße 72, vorgelesen. Die Veranstaltung ist kostenlos und für Kinder ab vier Jahren geeignet.

„Der Schöpfer des Spiegels hat die menschliche Seele vergiftet“ ist ein Zitat von Fernando Pessoa (1888 –1935). An dem portugiesischen Lyriker schieden sich die Geister, das machte ihn aber auch interessant. Eine Auswahl geistreicher Bonmots und fantasiereicher Gedichte wird beim Poesiebrunch am Sonntag, 5. Mai, um 10 Uhr im Abraxas, Sommestraße 30, Ballettsaal präsentiert. Veranstalter ist der Mehrgenerationentreffpunkt Pfersee. (mus)

