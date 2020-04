vor 20 Min.

Bücherei bietet Lieferservice an

Oberschöneberger können bestellen

Eigentlich hätten im Rahmen einer Feierstunde Ende März die Ergebnisse über das aktive letzte Büchereijahr bekannt gegeben werden sollen. Doch nach bekannter Situation konnte das Dankeschönessen der Büchereimitarbeiter nicht stattfinden. Neben den Öffnungszeiten in der Alten Schule und den wöchentlichen Besuch im Kindergarten Oberschöneberg wurden mehr als 500 Medien ausleihfertig bearbeitet. Bei einem Medienbestand von 6000 Büchern, Zeitschriften, Hörbüchern, DVDs und Spielen blieb die Ausleihzahl konstant bei knapp 8000 Entleihungen. Außerdem führte das Büchereiteam für alle Altersstufen zusätzlich 15 Veranstaltungen durch. Einige Höhepunkte waren der Kinoabend, die Lese-nacht beim Sommerleseclub, der Bücherflohmarkt und die Veranstaltungen im November zum „Monat der Spiritualität“. Wie bei allen Büchereien ist in Oberschöneberg seit Anfang März die Tür geschlossen, doch das Team hat seit April einen Lieferservice eingerichtet. Ein kontaktloses Ausliefern wird während eines Spazierganges oder einer Fahrradfahrt erledigt. Die Auswahl des Lesestoffs falle dem Büchereiteam nicht schwer, so Ulrike Eger. „Wir kennen unsere Leser und wissen, was sie gerne lesen. Durch den Jahresbeitrag fallen keine zusätzlichen Kosten an, und so spielt es keine Rolle, wenn mal ein Buch nicht gefällt. Es kamen schon einige begeisterte Rückmeldungen über die Überraschungstüte.“

Die Bestellung kann per Telefon: 08292/1704, E-Mail: Buecherei-oberschoeneberg@web.de oder WhatsApp: 0163/2619987 erfolgen. Die Lieferung wird dann an die Haustür des Lesers gehängt.