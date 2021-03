vor 19 Min.

Büchereiteam in Ellgau freut sich über steigende Nutzerzahlen

Plus Die katholische Pfarrbücherei Ellgau hat das Silberne Büchereisiegel des Sankt Michaelsbunds erhalten. Trotz Corona verzeichnet des Team höhere Ausleihzahlen.

Von Rosmarie Gumpp

Fast ein Fünftel der Einwohner der Gemeinde nutzt das Angebot der katholischen Pfarrbücherei Ellgau. Trotz einer mehrwöchigen Schließung ist die Zahl der Ausleihen gestiegen. Leiterin Elisabeth Wagner-Engert freute sich beim Jahrestreffen der ehrenamtlich geführten Bücherei zudem über die Auszeichnung mit dem Silbernen Büchereisiegel durch den Sankt Michaelsbund.

Beim Jahrestreffen der katholischen Pfarrbücherei Ellgau berichtete Elisabeth Wagner-Engert stolz, dass trotz einer Corona-bedingten Schließung, die elf Wochen dauerte, die Ausleihzahlen der Bücherei im Jahr 2020 gestiegen seien. Sie berichtete über 47 Neuanmeldungen im vergangenen Jahr. Insgesamt sind es 218 Leser in der Pfarrbücherei, das sind etwa 18 Prozent der Einwohner von Ellgau.

Bücherei in Ellgau bietet einen Bücher-Bring-Service

Die Wochen des Lockdowns wurden genutzt, die Bücherei auf den neuesten Stand zu bringen. Viele neue Medien für alle Altersklassen stehen der Leserschaft zur Verfügung. Wer Bücher, Spiele oder Tonies - das sind Hörfiguren, die Hörerlebnisse anfassbar machen - ausleihen möchte, kann den Bücher-Bring-Service in Anspruch nehmen. Die gewünschten Bücher werden bestellt und die gelesenen Werke zurückgebracht, am Eingang der Bücherei findet dabei unter Einhaltung der Hygienevorschriften der Austausch statt.

In der Zeit vor Corona hat die Bücherei regelmäßige Vorlesestunden am Sonntagvormittag organisiert, Kindergartenkinder konnten den "Bibliotheksführerschein" machen. Zum Programm der Bücherei gehören Aktionen zum Welttag des Buches für die Grundschüler - beim Erzählcafé erzählen ältere Bürger über die "gute alte Zeit" und ihre Bräuche - Spiel- und Begegnungsnachmittage mit Asylbewerbern und Autorenlesungen sowie der Buchsonntag im November. Auf dem Ellgauer Sportplatz las Valentina Brüning aus ihrem Buch "Kakao und Fischbrötchen" - 47 Kinder und Jugendliche nutzten die Möglichkeit der Realbegegnung mit einer echten Schriftstellerin.

Gemeinde und Kirche erhöhen den Etat für die Bücherei

Das ehrenamtliche Team besteht aus sieben engagierten Mitarbeiterinnen, die den Nutzern unterstützend und beratend zur Seite stehen. Beim Jahrestreffen, das aufgrund der Corona-Pandemie per Videokonferenz stattfand, bedankte sich die Büchereileiterin für die erhaltenen Zuschüsse und Spenden, denn "ohne diese finanziellen Mittel könnten wir unsere vorhandene Attraktivität nicht gewährleisten". Die Gemeinde Ellgau und die Kirche, die beim Treffen durch Bürgermeisterin Christine Gumpp und Pfarrer Norman D'Souza als Leiter der Pfarreiengemeinschaft Nordendorf-Westendorf vertreten waren, kündigten an, dass sie ihren Etat für die Bücherei erhöhen würden.

Kurz vor dem Ende des Jahres 2020 hat die Ellgauer Bücherei vom Sankt Michaelsbund, dem Büchereifachverband der Katholischen Kirche in Bayern, das Büchereisiegel in Silber erhalten. Maßgebend hierfür sind 15 Kriterien, von denen mindestens zwölf erfüllt sein müssen. In Gemeinden bis zu 2500 Einwohnern zählen dazu für ehren- oder nebenamtlich betriebene Einrichtungen unter anderem eine Öffnungszeit zweimal in der Woche, ein Mindestetat von 1000 Euro Mindestetat und diverse Veranstaltungsangebote.

Beim Besuch der Bücherei ist Hygienekonzept zu beachten

Da ab Montag, 8. März, Büchereien wieder öffnen dürfen, startet auch die Pfarrbücherei Ellgau wieder. Das Hygienekonzept verlangt eine FFP2-Maskenpflicht, einen Mindestabstand von 1,5 Metern und eine Begrenzungsfläche von zehn Quadratmetern pro Nutzer. Die Bücherei befindet sich im Nebengebäude der Kirche, Hauptstraße 44, und ist sonntags von 9.30 bis 10.30 Uhr und donnerstags von 16.30 bis 18 Uhr geöffnet. (mit gol)

