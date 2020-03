11.03.2020

Bürger-Union will mehr Blühflächen

Kandidaten der Bürger-Union nehmen Anregungen der Wähler auf

In den Endspurt des Kommunalwahlkampfs nimmt die Bürger-Union Anregungen aus ihren Gesprächen an den Infoständen mit.

Immer wieder sei dabei unter anderem ein gewisser Unmut über die lange Dauer der Chlorung des Trinkwassers zu hören gewesen, die Hoffnung auf ortsnahe Lösungen für die Kinderbetreuung, Ärger über eine hohe Verkehrsbelastung in den Ortsteilen und Fragen nach der B-300-Umfahrung sowie Ärger über ungepflegte, unbebaute Grundstücke in neuen Baugebieten und der Wunsch nach längeren Öffnungszeiten des Häckselplatzes.

Auch der Wunsch nach einem guten Miteinander im neuen Gemeinderat sei an die Kandidaten herangetragen worden. Was der Bürger-Union besonders am Herzen liegt: An die Bürger hat sie tausend Tütchen Blühsamen verteilt und so 10000 Quadratmeter Blühfläche auf den Weg gebracht. (AL)