Bürger in Aystetten fühlen sich durch Baustelle belästigt

Ein gemeindliches Grundstück in der Josef-Mörtl-Straße in Aystetten dient derzeit als Lagerfläche. Das ärgert einige Anwohner.

Plus Corona-Vorsorge im Gemeinderat: Beraten wird nur noch über Unaufschiebbares. Dennoch kamen viele Zuhörer nach Aystetten. Es ging um ihre Nachbarschaft.

Von Tobias Schertler

Viele Zuhörer kamen zur jüngsten Gemeinderatssitzung in den Aystetter Bürgersaal. Vielleicht wollten sie, neben einem Anliegen aus ihrer Nachbarschaft, der Vorstellung des pädagogischen Konzepts der Kindertagesstätte lauschen, mehr über das digitale Klassenzimmer der Grundschule erfahren oder die neue Leiterin der Musikschule, Franziska Schneider, kennenlernen. Diese drei Tagesordnungspunkte fielen jedoch aus.

Aufgrund der zugespitzten Pandemielage wollte Bürgermeister Peter Wendel den Gemeinderat nicht länger versammeln, als nötig. Deshalb wurde fast nur über Themen gesprochen, in denen Beschlüsse zu fällen waren.

Wasser wird weiter abgekocht

Zu Beginn ging es um das leidige Wasserabkochgebot (wir berichteten). Wendel bat um Verständnis für die Maßnahme. Die Gemeinde werde ihre Bürger aber informieren, wenn das Wasser nicht mehr abgekocht werden muss. Zunächst sei dies für 14 Tage vorgesehen.

Danach ging es zu den Bürgeranfragen. Ein Grund für die hohe Zuhörerzahl war nämlich die Sanierung des Maierhaldenwegs. Da die Gemeinde in der benachbarten Josef-Mörtl-Straße über ein Grundstück verfügt, nutzt die beauftragte Baufirma dieses derzeit während der Baumaßnahme. Das rief einige Anwohner der Josef-Mörtl-Straße auf den Plan, weil sie sich von dadurch entstehendem Lärm und Dreck belästigt fühlen.

Grundstück in Aystetten soll kein Lagerplatz mehr sein

Stellvertretend für sie sprach einer, der dem Gemeinderat den Unmut mitteilte. Am Ende konnte Bürgermeister Wendel die Wogen aber glätten. Wie Wendel auf Nachfrage unserer Zeitung nach der Sitzung nochmals mitteilte, könne die Baustelle Ende November verlassen werden. Dazu solle das gemeindliche Grundstück in Zukunft nicht mehr als Lagerplatz dienen. Ein weiterer Anwohner gestand bei der Sitzung deshalb ein: „Wenn es nächstes Jahr nicht mehr so ist, sind wir alle zufrieden.“ Hintergrund der Sorgen sind weitere geplante Straßensanierungen in diesem Bereich in den nächsten Jahren.

Nicht zufriedenstellend, aber unausweichlich seien Veranstaltungsausfälle, so Wendel. „Für dieses Jahr müssen alle Veranstaltungen abgesagt werden“, so Bürgermeister Peter Wendel.

