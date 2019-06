vor 38 Min.

Bürger können Kräuter und Gemüse selbst ernten

Ein kleines Gemüsebeet zum Selbstbedienen gibt‘s jetzt am Rathausplatz in Gersthofen.

Mit Töpfen am Rathausplatz will die Stadt den Umweltschutz fördern und Bürger zum Mitmachen bewegen.

Von Julian Kraus und Felicitas Lachmay r

Bunte Blumentöpfe zieren den Gersthofer Rathausplatz. Auch entlang der Bahnhofstraße stehen mehrere Kübel. Aus dem einen sprießen Kräuter wie Salbei oder Minze, im anderen wachsen Zierpflanzen und Gemüsesorten. Die Idee dahinter: Jeder Bürger kann sich mitten in der Stadt frische Kräuter abzupfen oder ein paar Tomaten mit nach Hause nehmen.

„Wir wollen damit ein Zeichen setzten“, sagt Stadtsprecherin Ann-Christin Joder. Die Töpfe sind der Auftakt zu einem langfristig angelegten Projekt, mit dem die Stadt das Thema Biodiversität vorantreiben will. Die Idee dazu kam aus dem Bauamt, ein Unternehmen wurde mit der Aufstellung der Töpfe beauftragt. Externes Fachpersonal und Mitarbeiter der Stadt kümmern sich um die Pflege der Kräuter und Pflanzen. „Auch die Bürger sind aufgefordert, mitzumachen“, sagt Joder. Wenn die Früchte und Kräuter so weit sind, dürfe jeder davon ernten – in haushaltsüblichen Mengen, versteht sich. „Wer möchte, darf sich auch um die Pflanzen kümmern“, sagt Joder.

Mit dem Projekt liegt die Stadt Gersthofen voll im Trend. Was unter dem Begriff Urban Gardening bekannt wurde, ist mittlerweile in vielen Städten in Deutschland angesagt. Mit kleinen Gärten, angelegten Hochbeeten oder mobilen Gemüsebeeten sollen urbane Zentren grüner werden. Außerdem haben Bürger die Möglichkeit, frisches Gemüse selbst anzubauen oder zu ernten.

In Gersthofen kommt die Idee an

Das kommt auch in Gersthofen gut an. Beim Blick auf die roten Cocktailtomaten sagt Jürgen Straub: „Da würde ich welche mitnehmen.“ Zusammen mit seiner Frau Johanna schlendert er über den Rathausplatz. Von dem Urban-Gardening-Projekt wusste er bislang nichts, ist aber sofort überzeugt. „Ich finde das gut, auch wegen der Nachhaltigkeit“, sagt der 50-Jährige. Dass einige der Kübel direkt an der Straße stehen, stört ihn nicht. „Abgase bekommt man überall mit. Ich habe da keine Bedenken“, sagt Straub. Auch seine Frau Johanna ist von den Blumentöpfen angetan: „Sie könnten gerne länger hier stehen. Das wäre eine Bereicherung.“ Noch ist unklar, wie lange die Töpfe den Rathausplatz und die Bahnhofstraße zieren. „Es hängt davon ab, wie gut das Projekt angenommen wird und wie pfleglich die Pflanzen behandelt werden“, sagt Rathaussprecherin Joder. Sollten die Pflanztröge beschädigt werden, kommen sie weg.

Für Karin Richter, die gerade an einem der Kübel vorbeischlendert, wäre das schade. „Ich finde es super, dass auf dem Rathausplatz etwas gemacht wird“, sagt die 69-Jährige. „Ich würde mir auf jeden Fall etwas mitnehmen, aber ich habe auch Bedenken wegen der Abgase. Wenn die Pflanzen an der Straße stehen, ist es kein Bio mehr“, sagt Richter.

Auch Angelika Bilodeau ist von dem Projekt überzeugt. „Es könnten ruhig noch mehr Töpfe sein“, sagt die 66-Jährige. Es sei schön gemacht und werte den zugepflasterten Rathausplatz auf.

Wie viel die Pflanztröge die Stadt kosten, lässt sich nach Angaben von Joder nicht genau sagen, da sie Teil eines Gesamtprojekts sind. Denn die Töpfe sind nicht die einzige Maßnahme, um die Themen Umweltschutz und Artenvielfalt voranzutreiben.

Bald sollen zehn Nistkästen im Gersthofer Stadtgebiet aufgehängt werden, um dem Mauersegler – einer bedrohten Vogelart – einen Lebensraum zu bieten. Außerdem bekommen Bürger im Rathaus kostenlose Samenpäckchen. Sie enthalten eine bienenfreundliche Saatgutmischung für den eigenen Garten.