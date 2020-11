vor 22 Min.

Bürger von Markt fordern: Stoppt die Blechlawine durch den Ort

Mit selbst gemalten Schildern am Straßenrand verleihen Markter ihrer Forderung nach einem Tempolimit im Ort Nachdruck.

Plus Bisher stellten sich die Behörden taub. Ändern 163 Unterschriften etwas?

Von Sonja Diller

Den Markter Bürgern ist es ernst mit ihrer Forderung nach Verkehrsberuhigung vor ihrer Haustüre. 163 Unterschriften übergaben die Aktiven des kurzerhand gegründeten Aktionsbündnisses vor der Sitzung des Gemeinderates am Dienstagabend an Bürgermeister Wolfgang Jarasch.

Rund 1600 Fahrzeuge durchfahren den Ortsteil pro Tag, hatten Messungen an der Schloß- und Sonnenstraße ergeben. Morgens zwischen sieben und acht Uhr sei eine Spitze erreicht, die vor allem Schulkinder auf den schmalen Gehwegen gefährde.

Werner Unterdorfer (links) übergab mit Vertretern des Aktionsbündnisses für Verkehrsberuhigung in Markt 163 Unterschriften und eine Zusammenfassung der Ergebnisse der Verkehrszählung an Bürgermeister Wolfgang Jarasch. Bild: Sonja Diller

Deshalb fordern die Unterzeichner: Es müsse die Ortsdurchfahrt als Abkürzung nach Meitingen unattraktiv werden. Verkehrsberuhigung sei ein Muss. „Wir nageln das nicht an Tempo 30 fest“, so Werner Unterdorfer vom Aktionsbündnis bei der Übergabe der Unterschriften. Auch ein Bündel an Maßnahmen, die den Zweck erfüllen, sei willkommen.

Bürgermeister Wolfgang Jarasch sagte zu, einen gemeinsamen Ortstermin mit dem Verkehrsexperten des Landratsamtes zu vereinbaren, um nach Lösungen zu suchen. Bislang hatten die Behörden den Wunsch nach Tempo 30 in dem Ortsteil von Biberbach ignoriert, daran änderte auch ein Beschluss des Gemeinderates nichts.

