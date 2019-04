vor 42 Min.

Bürgerhaushalt: Gersthofer sollen selbst Projekte anstoßen

Über die Schritte vom Vorschlag aus dem Volk zur Realisierung sind sich die Stadträte aber noch nicht völlig einig

Von Gerald Lindner

Die Politiker entschieden, die Bürger müssen es hinnehmen – diesem Eindruck will die Stadt Gersthofen entgegen wirken: Projekte, welche den Bürgern in Gersthofen am Herzen liegen, sollen diese künftig dem Stadtrat vorschlagen können. Das hat der Finanzausschuss im Herbst bei den Etatberatungen auf einen Antrag der Freien Wähler hin angeregt. In einem „Bürgerhaushalt“ sollen 2020 bis zu 100000 Euro bereitgestellt werden. Doch über das Verfahren sind sich die Stadträte noch nicht einig.

Beschlossen wurde dieser Betrag „zur Stärkung der Bürgerbeteiligung an kommunalen Entscheidungsprozessen“, wie er Manfred Eding, Sachgebietsleiter Finanzen im Stadtrat erläuterte. Die Bürger können im Rahmen dieses Haushalts eigene Vorschläge einbringen. Nach einer Prüfung durch die Verwaltung folgt die eigentliche Abstimmung. Ein einzelnes Projekt darf höchstens 50 Prozent des Gesamtbudgets kosten und sich nur auf kommunale Aufgaben beziehen. „Eventuelle Folgekosten müssen dabei für die darauf folgenden fünf Jahre geprüft werden“, so Eding weiter. Die letzte Entscheidung soll aber beim Stadtrat liegen.

Verwaltungskosten von über 20000 Euro

Die Verwaltungskosten zur Einführung des Bürgerhaushalts bezifferte er auf 20000 Euro. Über den Betrag, der zur Verfügung gestellt wird, soll jährlich im Zuge der Haushaltsplanungen entschieden werden. Eine Übernahme der Kosten für Privatpersonen und dergleichen ist generell ausgeschlossen. Auch Maßnahmen, die bereits von der Stadt Gersthofen gefördert werden, sind ausgeschlossen. Bis es zu einem Projekt kommt, stehen mehrere Schritte an. Der Stadtrat beschließt jeweils, wie viel Geld im Folgejahr zur Verfügung stehen soll. Bürger haben zunächst die Möglichkeit, bis zu einem Stichtag online Vorschläge zu machen. Dann prüft die Verwaltung, ob die Vorschläge zulässig sind und wie viel sie voraussichtlich kosten werden.

Das genügt allerdings noch nicht: Die Bürger müssen dann bis zu einem Stichtag online über die Vorschläge abstimmen. Danach berät der Finanzausschuss, ob entsprechende Mittel bereitgestellt werden. Dabei ausgewählte Projekte werden von der Stadtverwaltung bearbeitet.

„Eine Mindestbeteiligung ist uns schon wichtig“

Georg Brem (W.I.R.) sah die Gefahr, dass eine kleine Mehrheit im Endeffekt über Projekte entscheidet und forderte ein Quorum, unterstützt von Max Poppe (CSU): „Eine Mindestbeteiligung ist uns schon wichtig.“ Wer für ein Projekt gestimmt habe, müsse auch klar identifiziert werden können, forderte Hans-Jürgen Fendt (W.I.R.).

Peter Schönfelder (SPD/Grüne) schlug vor, Geld aus dem Etat, das nicht verbraucht wurde, jeweils ins kommende Jahr zu übertragen. „Das kann man im Einzelfall im Finanzausschuss entscheiden“, so Manfred Eding.

Max Poppe sah allerdings noch Erklärungsbedarf: „Ich will nicht am Ende des Jahres über jedes der von Bürgern vorgeschlagenen Projekte diskutieren müssen“, sagte er. „Der Bürgerhaushalt sollte meiner Auffassung nach allein den Bürgern überlassen werden, der Stadtrat höchstens ein Vetorecht gegen Projekte haben.“

Man einigte sich darauf, die Richtlinien für den Bürgerhaushalt zurückzustellen. Sie sollen noch einmal, in überarbeiteter Form, vorgelegt werden. Auch wird geprüft, wie weit Gersthofer Bürger bereits ab 16 Jahren ein Vorschlagsrecht bekommen können.

