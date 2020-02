vor 60 Min.

Bürgerliste in Zusmarshausen tritt an

Die Gruppe hat das Dreifache der notwendigen Unterschriften

Die Bürgerliste Zusmarshausen (BLZus) kann zur Kommunalwahl im März antreten, weil sie die notwendigen Unterstützerunterschriften erhalten hat. Gefordert waren dafür 120 Unterschriften, erreicht wurde fast das Dreifache.

„Das ist ein überwältigender Vertrauensbeweis für unsere neue Wählergruppierung“, freuen sich Stefan Vogg und seine Mitstreiter. Die Bürgerliste Zusmarshausen stellt ihre Kandidatinnen und Kandidaten und ihren Bürgermeisterkandidaten Stefan Vogg in den Ortsteilen vor. In den Ortsteilen Gabelbachergreut, Streitheim, Vallried, Wollbach, Steinekirch und Wörleschwang war die Bürgerliste Zus bereits.

Am kommenden Montag, 17. Februar, ist die Gruppe in Gabelbach und am Dienstag, 18. Februar, folgt Zusmarshausen selbst. Beginn der Versammlungen ist jeweils um 19 Uhr.

„Wir möchten mit den Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch kommen“, sagt Stefan Vogg. Erfreut über den Erfolg bei den Unterstützerunterschriften ist auch Harry Juraschek, Vorsitzender der Bürgerliste Zusmarshausen und amtierender Marktgemeinderat. „Der Vertrauensbeweis durch die hohe Anzahl an Unterschriften gibt uns enormen Ansporn und Zuversicht“, sagt er. (AL)

