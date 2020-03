vor 20 Min.

Bürgermeister: Kandidaten stellen sich vor

Podiumsdiskussion zur Wahl in Neusäß

Wer alle vier Kandidaten für das Bürgermeisteramt in Neusäß und ihre Positionen zu den wichtigsten Themen kennenlernen will, ist morgen bei einer Podiumsdiskussion in der TSV-Turnhalle in Steppach an der richtigen Stelle.

Ab 11 Uhr stellen sich Richard Greiner (CSU, amtierender Bürgermeister) und seine Herausforderer Michael Frey (Grüne), Bernhard Hannemann (Freie Wähler) und Susanne Höhnle (SPD) den Fragen zu folgenden Themenbereichen:

in der prosperierenden Stadt: Wie können wir den akuten Notstand vermeiden?

Was geht mit Tram, Bus und Fahrrad vorwärts?

Wie organisieren wir den Aufschwung?

Veranstaltet wird die Diskussionsrunde vom Bund der Selbständigen Schwaben (BDS), die Moderation übernimmt der Journalist Jürgen Marks. (dav)

Themen folgen