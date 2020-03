11:43 Uhr

Bürgermeister Schafnitzel hört auf: Wer wird sein Nachfolger in Ellgau?

Am Mühlbach in Ellgau wurden neben einem Holzdeck auch Steinbuhnen, Findlinge und Wurzelstöcke eingebaut. Drahtmatten sollen verhindern, dass Biber an diesem Abschnitt heimisch werden.

Plus In Ellgau endet mit der Wahl eine Ära. Wer wird der Nachfolger von Bürgermeister Manfred Schafnitzel? Zwei Kandidaten treten an.

Von Steffi Brand

Während es in Ehingen , Westendorf und Kühlenthal zur Kommunalwahl 2020 keinen Wechsel im Rathaus gibt und in Allmannshofen Markus Stettberger der einzige Kandidat ist, der die Nachfolge von Manfred Brummer antreten will, wird es in zwei anderen Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaft Nordendorf spannend: in Ellgau und in Nordendorf. Dort gibt es nämlich jeweils zwei Anwärter auf den Posten im Rathaus.

Spätestens seitdem bekannt wurde, dass neben Christine Gumpp , der amtierenden Zweiten Bürgermeisterin in Ellgau , auch Alfred Wagner ins Rennen um den Chefposten in Ellgau geht, fiel der Startschuss um die Gunst der Wählerstimmen. In Ellgau hat sich viel verändert in der Amtszeit von Manfred Schafnitzel Die Ausgangssituation im Ort sieht so aus: Bürgermeister Manfred Schafnitzel lenkt seit 1990 die Geschicke in Ellgau und tritt nach 30 Jahren nicht wieder zur Wahl als Bürgermeister an. In den Gemeinderat gewählt wurde Schafnitzel bereits eine Wahlperiode vorher, also im Jahr 1984. Damit hört er nach insgesamt 36 Jahren im Gemeinderat auf. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. In dieser Zeit hat sich im Ort viel verändert. So entstand zum Beispiel ein Mehrzweckhaus, das im Jahr 2011 öffnete, und drei Jahre später wurde die umfassende Neugestaltung der Ortsmitte fertiggestellt. Im vergangenen Jahr folgte schließlich die Renaturierung des Mühlbachs , der ein mehrjähriger Planungsprozess mit Bürgerbeteiligung vorausgegangen war. Zahl der Einwohner steigt Seit 2008 kümmert sich Schafnitzel mit zwölf Gemeinderäten um die Belange im Ort. Da die Kommune gewachsen war und zum festgelegten Stichtag mehr als 1000 Einwohner zählte, wurde damals die Anzahl der Plätze im Gemeinderat auf zwölf erweitert. Und noch eine Neuerung hat seit dem Jahr 2008 Bestand: Seither gibt es zwei Listen im Ort – die der Freien Wählergruppe und die der CSU. Damit entschied sich der CSU-Ortsverband von Ellgau erstmals seit 1984 dazu, über eine eigene Liste Kandidaten für den Gemeinderat zu suchen und zu nominieren, und ist seither bei diesem Weg geblieben. Auf beiden Listen stehen 24 Kandidaten Alfred Wagner war erstmals 2008 für den CSU-Ortsverband Ellgau in den Gemeinderat eingezogen und kandidiert nun als Bürgermeister. Darüber hinaus stellt der CSU-Ortsverband 23 Gemeinderatskandidaten sowie zwei Ersatzkandidaten. Christine Gumpp , die bereits seit 1996 einen Sitz im Gemeinderat hat, erstmals im Jahr 2008 mit dem Posten als Bürgermeisterin liebäugelte und seither als Vize-Bürgermeisterin im Ort aktiv ist, tritt als Kandidatin der Freien Wählergruppe Ellgau zur Wahl an. Auch für die Wählergruppe gehen 23 weitere Kandidaten auf der Liste ins Rennen um einen Stuhl im Gemeinderat. Georg Zwerger , Rosmarie Gumpp , Erhard Rieger , Rudolf Wenninger , Regina Ehleiter und Michael Thalhofer sitzen aktuell im Ellgauer Gemeinderat, bewerben sich aber nicht mehr um einen Platz im künftigen Gremium. Damit haben die Ellgauer nicht nur die Entscheidung zu treffen, wer Manfred Schafnitzel nach 30 Jahren im Rathaus ablöst – Christine Gumpp oder Alfred Wagner , sondern sie bekommen am 15. März auch zwei Listen mit jeweils 24 Gemeinderatskandidaten präsentiert. Wichtige Themen sind Kinderbetreuung und die Dorferneuerung Inhaltlich unterscheiden sich die Ziele kaum, schließlich geht es darum, einen Ort zu gestalten, der am 30. Juni 2019 genau 1146 Einwohner hatte. Seitens der CSU wurden diese Themen benannt: die Kläranlage, die Erweiterung des Baugebietes Vogtgarten, die Erweiterung des Kindergartens und der Kinderbetreuung sowie der Schulkinderbetreuung und die Weiterführung der Dorferneuerung. Manfred Schafnitzel steht bei den kommenden Kommunalwahlen nicht mehr zur Verfügung. Bild: Marcus Merk Die Freie Wählergruppe Ellgau schrieb sich ebenfalls die Erweiterung des Kindergartens und die Betreuungssituation der Schulkinder auf die Fahne. Falls es entsprechende Zuschüsse gibt, könnte die Dorferneuerung im Hinblick auf das alte Lagerhaus vorangebracht werden. Aus diesem könnte dann ein Feststadel mit Festplatz werden. Die Überarbeitung des Flächennutzungsplans und die Erweiterung des Baugebiets könnten das künftige Gremium ebenfalls in der Zukunft beschäftigen. Die Kandidaten: Sieben Fragen: Was plant Christine Gumpp nach der Wahl?

