Bürgermeister in Ellgau kämpft mit den Tränen

Plus Die 30. und letzte Bürgerversammlung Manfred Schafnitzels bleibt in Erinnerung. Viele Maßnahmen sind angestoßen, und manche Entwicklungen bereiten Sorge.

Im Saal der Gaststätte Zum Floß war kein Platz mehr frei. Jung und Alt kam zur letzten Bürgerversammlung von Bürgermeister Manfred Schafnitzel. In seinen fünf Amtsperioden war dies die 30. Bürgerversammlung für den Ellgauer Rathauschef, der bei den kommenden Kommunalwahlen nicht mehr zur Verfügung steht.

Am Ende seiner letzten Bürgerversammlung fiel es Manfred Schafnitzel sichtlich schwer, sich bei „seinen“ Bürgern zu bedanken. Aus dem Gemeinderat scheiden mit dem Ende der Legislaturperiode mit Manfred Schafnitzel (36 Jahre, davon 30 Jahre als Bürgermeister) auch Georg Zwerger (42 Jahre), Rosmarie Gumpp (36 Jahre), Erhard Rieger (30 Jahre), Rudolf Wenninger (18 Jahre), Regina Ehleiter (12 Jahre) und Michael Thalhofer (sechs Jahre) aus. Dies bedeute eine massive Änderung in der Zusammensetzung des „Gemeindeparlaments“. Bürgermeister Schafnitzel blickte stolz auf die Arbeit des Gemeinderates unter seine Ägide zurück. Er meinte, dass Ellgau eine sehr gute Entwicklung eingeschlagen habe.

Manfred Schafnitzel bedankte sich bei seinem Gemeinderat für viele konstruktive Sitzungen, bei Ehrenbürger Martin Oefele, der seit mehr als 25 Jahren ehrenamtlich und unentgeltlich sich bei allen baulichen Maßnahmen einbringt und die Planungen erstellt, bei den Vereinsvorständen und Arbeitskreisen für die positive Entwicklung des Dorfes und bei Pfarrer Norman D’Souza, der Kirchenverwaltung, dem Pfarrgemeinderat und dem Team der Ellgauer Bücherei, „denn alle tragen zum Gelingen einer intakten Dorfgemeinschaft bei“.

Alle Besucher erhoben sich von ihren Plätzen

Den Tränen nahe, meinte Manfred Schafnitzel: „Bedanken möchte ich mich bei Ihnen allen für einen äußerst respektvollen Umgang und das mir geschenkte Vertrauen. Für mich waren diese 30 Jahre eine große Herausforderung, aber auch eine Zeit mit Ihnen, die ich nicht missen möchte, an die ich mich immer gerne erinnern werde.“ Alle Besucher erhoben sich von ihren Plätzen und bedachten den scheidenden Bürgermeister mit langem Applaus.

Aus dem Bericht des Bürgermeisters hatten die Zuhörer zuvor erfahren, dass der Gemeinderat im abgelaufenen Jahr sich zu 16 Gemeinderatssitzungen traf. Der Bedarf an Betreuungszeiten im Kindergarten nimmt stetig zu; der Personalmangel nimmt bedenkliche Ausmaße an. Stolz berichtete Manfred Schafnitzel auch über den gelungenen Mühlbachausbau für mehr als 800.000 Euro.

Erschließung wäre für den Spätsommer 2020 angedacht

Für den Bebauungsplan Vogtgarten III wurde ein Aufstellungsbeschluss für ein beschleunigtes Verfahren gefasst. Nach den noch ausstehenden Grundstückskäufen könnte der Bebauungsplan als Satzung beschlossen werden. Die Erschließung wäre für den Spätsommer 2020 angedacht und fällt bereits in die Kompetenz des neu gewählten Gemeinderates.

An der Lechstaustufe in Ellgau zeigt sich schnell, wenn im nördlichen Landkreis Augsburg Hochwasser droht. Bild: Marcus Merk

Besorgt berichtete das Gemeindeoberhaupt von Pumpenstörungen in der Kläranlage, die durch reißfeste Tücher hervorgerufen werden. Seit dem Jahresanfang kostet ein Kubikmeter Abwasser in Ellgau 1,47 Euro. Stolz berichtete Manfred Schafnitzel auch über die Umbaumaßnahmen und den Innenausbau des Feuerwehrhauses (bisherige Kosten: 242.000 Euro). Dank sprach der Rathauschef hier an Oberingenieur i. R. Martin Oefele für die Planung und Bauleitung aus. Dank erhielten auch Erwin Schädle, Heinrich Uffelmann und Josef Kandler für ihre Tätigkeiten beim Feuerwehrhausumbau.

Ellgau plant auch eine Erweiterung des Kindergartens

Ellgau plant auch eine Erweiterung des Kindergartens, denn von 2016 bis 2022 ist die Betriebserlaubnis auf 70 Kinder ausgerichtet. Durch den Kauf des alten Bankgebäudes neben dem Kindergarten ergibt sich eine angedachte Erweiterung um eine Krippengruppe im Erdgeschoß, im oberen Stock finden Büro und Personal ihren Platz. Auf großes Interesse stieß auch der Umbau des alten Lagerhauses im Rahmen der Dorferneuerung in ein Ellgauer Kulturzentrum.