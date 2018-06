vor 37 Min.

Bürgermeister wirft Gesundheitsamt Lüge vor

Konflikt um Chlorung des Trinkwassers spitzt sich zu

„Ich will die Wahrheit.“ Mit diesem Satz hat der Dinkelscherbens Bürgermeister Edgar Kalb gegenüber unserer Zeitung begründet, weshalb er vor dem Verwaltungsgericht gegen die Chlorungs-Anordnung des Gesundheitsamtes klagen will. Diesem wirft er vor, mit, so wörtlich, „falschen Behauptungen“ zu agieren.

Bei einer Informationsveranstaltung des Landratsamtes, zu dem das Gesundheitsamt gehört, am Donnerstagabend in Dinkelscherben traten die Konflikte zwischen Behörde und Gemeinde offen zutage. Die Vertreter des Landratsamtes mit leitender Regierungsdirektorin Christine Hagen an der Spitze betonten, dass aufgrund gesetzlicher Vorgaben an der Chlorung des Trinkwassers für rund 7000 Menschen kein Weg vorbei führe. Die Trinkwasserversorgung des Netzes entspreche nicht den gesetzlichen Vorgaben und sei hygienisch bedenklich, eine Gesundheitsgefährdung der Bevölkerung sei nicht auszuschließen. Stärkstes Argument der Behörde sind neuerliche Bakterienfunde im Trinkwasser an zwei Stellen bei Proben des Landesamtes für Gesundheit. Diese waren am 7. Juni entnommen worden. Die Chlorung hatte das Amt bereits am 6. Juni angeordnet. Sie wird wohl mindestens bis Jahresende dauern.

Vor rund 450 zum Teil aufgebrachten Besuchern in der Turnhalle des Schullandheims hielt Kalb dagegen. Er verwies auf Proben eines Labors, das im Auftrag der Gemeinde handelt. Dabei sei nichts gefunden worden. Zuletzt sei noch einmal an 20 Stellen beprobt worden. Ergebnis: null Erreger. Eine vorsorgliche Chlorung aber, wie vom Gesundheitsamt ursprünglich angeordnet, sei überzogen.

Falls ihn sein Gemeinderat am Dienstag nicht bremst, will Kalb den Fall vor einem Verwaltungsgericht aufrollen lassen. Bis sich dieses mit dem Fall befasst und zu einem Urteil kommt, kann allerdings lange Zeit vergehen. Die Chlorung des Trinkwassers kann das Verfahren nicht verhindern. Diese beginnt im Netz Oberschöneberg am kommenden Montag, 18. Juni. Im Netz Dinkelscherben ist es eine Woche später soweit. Bis im Netz stabile Chlorwerte erreicht werden, muss das Trinkwasser in Dinkelscherben weiter abgekocht werden.

Denn sein Genuss kann nach Angaben des Gesundheitsamtes Erbrechen, Durchfall und bei offenen Wunden Infektionen auflösen. Besonders gefährdet seien Babys, Kleinkinder und alte Menschen.

