Bürgermeisterkandidat aus dem Kreis Augsburg mit dem Coronavirus infiziert

Werner Halank, der für die Freien Wähler in Bonstetten kandidiert, hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Er hatte mit vielen Menschen in der Region Kontakt.

Das Staatliche Gesundheitsamt im Landratsamt Augsburg hat einen dritten bestätigten Fall des neuartigen Coronavirus zu verzeichnen. Es handelt sich um den Kommunalpolitiker Werner Halank (Freie Wähler), der sich am 15. März für das Amt des Bürgermeisters in Bonstetten bewirbt. Halank ist bestens vernetzt und hat zahlreiche Ämter in verschiedenen Vereinen. Im Zuge des Wahlkampfes hatte er zudem unzählige direkte Kontakte mit Landkreisbürgerinnen und -bürgern.

Auf einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz im Landratsamt in Augsburg informierte die Behörde über den Fall. Halank hat dem Gesundheitsamt bereits eine Liste mit Namen von Personen übergeben, mit denen er regelmäßig in Kontakt steht. Das Landratsamt bittet Menschen, die im engeren Kontakt zu dem Bürgermeisterkandidaten aus Bonstetten stehen, sich zu melden.

Bereits am Mittwoch wurden die ersten beiden Corona-Fälle im Landkreis Augsburg bekannt. Dabei handelt es sich um einen Mann aus Kutzenhausen und eine Frau aus Bonstetten, beide mittleren Alters. Die Familie des ersten Corona-Patienten , dem Mann aus Kutzenhausen, hat sich nicht angesteckt. Die Testergebnisse hatte das Gesundheitsamt im Landkreis Augsburg am frühen Donnerstagvormittag erhalten.

Ob die Familie der zweiten Corona-Patientin im Kreis, einer Frau aus Bonstetten, sich angesteckt hat, ist allerdings noch unklar. Die Ergebnisse waren eigentlich bereits erwartet worden. Offenbar sind die Labore wegen der steigenden Zahl der Verdachtsfälle derzeit überlastet.

Bereitschaftsdienst übernimmt die Probenahme bei Corona-Verdacht

Um zu verhindern, dass potenziell infizierte Personen das Virus weiter verbreiten, arbeitet das Landratsamt mit der Kassenärztlichen Vereinigung Bayern (KVB) zusammen. Deren Bereitschaftsdienst übernehme ab sofort die mobile Probenahme bei Personen, die sich bei der Telefon-Hotline des Landratsamts gemeldet haben und bei denen ein begründeter Verdacht auf eine Infektion mit dem Coronavirus besteht, erklärt Landrat Martin Sailer. (mit lare)

Das Gesundheitsamt hat eine Hotline für Verdachtsfälle eingerichtet. Zu erreichen unter der Telefonnummer 0821/3102-3999.

Aktuelle Entwicklungen zum Coronavirus lesen Sie bei uns im Live-Blog: Erste Corona-Fälle im Kreis Neu-Ulm bestätigt - Zahl der Fälle in Deutschland steigt

