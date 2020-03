vor 18 Min.

Bürgermeisterwahl führt zu Aufregung in Ried

Die Kommunalwahl ist Thema beim aktuellen Theaterstück im Dinkelscherber Ortsteil. Ende März ist Premiere, derzeit laufen die Proben für „Die verschollene Kirchenchronik“

Passend zu den bevorstehenden Kommunalwahlen hat sich die Rieder Theatergruppe dieses Jahr für ein Stück entschieden, in welchem ebenfalls die Wahl des Bürgermeisteramtes in den Fokus rückt. In dem Mehrakter „Die verschollene Kirchenchronik“ von Reiner Schrade bleibt dabei kein Auge trocken.

Im Stück selbst wird im Moment der Bürgermeisterposten von einer weiblichen Führungskraft, Frau Bürgermeisterin Haberecht (Christl Schropp), besetzt. Vorherrschende Missstände im Ort, wie etwa das undichte Kirchendach, fehlende Räumlichkeiten für die Damen des Strick- und Häkelvereines sowie keinerlei kulturelle Angebote für die Bürger von Ried führen zu einer Unzufriedenheit im Dorf. Zusätzlich wird der Dorfpolizist Lothar Heilig (Walter Knöpfle) von der Bürgermeisterin in seiner Tätigkeit als Polizist missbraucht. Anstatt seinen Dienst zu verrichten, wird er zum Dachdecker des maroden Kirchendachs degradiert.

Eine uralte Aufzeichnung regelt, dass der amtierende Ortsgeistliche zugleich der Hausherr über das bestehende alte Schulhaus ist. Deshalb hat sich Pfarrer Gotthilf Sünderlein (Bernhard Bittracher) hier sein Pfarrbüro eingerichtet und hält mittlerweile bei Regenwetter die Gottesdienste im Schulhaus ab.

Allerdings ist es durchaus fraglich, wie lange er als Kirchenoberhaupt über das alte Schulhaus noch bestimmen kann, denn die Statuten dazu stehen in einer alten Kirchenchronik, und diese ist derzeit unauffindbar. Welche Hintergedanken die Bürgermeisterin nach ihrer Wiederwahl mit dem alten Schulhaus hat und welche Geschehnisse ein plötzlich auftauchender Fremder im Dorf auslöst, wird die Laienspielgruppe aus Ried auf der Bühne zum Besten geben.

In weiteren Rollen wirken Marco und Martina Henneberg, Joseph Hechtl und Gerti Knöpfle-Hartmuth mit. Als Neuling wird dieses Jahr Helena Schmid ebenfalls auf der Rieder Bühne stehen. (mick)

sind im Vorverkauf ab erhältlich bei Familie Lachenmayr unter der Telefonnummer 08236/824 täglich in der Zeit von 10 bis 16 Uhr und von 19.30 bis 20.30 Uhr.

