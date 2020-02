27.02.2020

Bürgermeisterwahl in Gersthofen: Das hat Max Poppe vor

Max Poppe tritt für die CSU an. Wer er ist und was seine Pläne sind. Sieben Fragen an den Kandidaten.

Max Poppe ist derzeit Fraktionsvorsitzender der CSU im Gersthofer Stadtrat. Er ist für die Partei Bürgermeisterkandidat, aber auf eigenen Wunsch nicht auf der Liste der Stadtratskandidaten.

1. Welches Vorhaben würden Sie als Erstes als Bürgermeister anpacken?

Max Poppe: Ein ganz neues Wir-Gefühl im Rathaus und in der ganzen Stadt Gersthofen erzeugen.

2. Wenn Sie sich für Gersthofen etwas wünschen könnten, was wäre das?

Poppe: Dass wir wieder stolz sein dürfen auf unsere Stadt. Mit meinem Plan für ein modernes Stadtzentrum ohne Loch unter Einbezug unserer Bürgerinnen und Bürger sowie sauberes Wasser ohne Abkochen wird das auch klappen.

3. Was muss für die wachsende Zahl der älteren Bürger getan werden?

Poppe: Wir setzen uns jetzt schon für ganz neue Arten der Tagespflege ein. Ich war selbst zehn Jahre lang aktiv im Rettungsdienst und weiß genau, was ältere Menschen brauchen. Ich setze mich daher aktiv für neuen und betreuten Wohnraum ein und tue alles dafür, dass sich jeder Bürger wohlfühlt – ganz besonders unsere älteren Mitbürger.

4. Was würden Sie mit ihrem Leben machen, wenn Sie noch einmal 20 Jahre alt wären?

Poppe: Gersthofens größtes Stadtfest Kulturina veranstalten, mich sehr aktiv in der Stadtpolitik engagieren und parallel darauf achten, dass es meinen Mitmenschen gut geht – ups, so habe ich es ja gemacht.

5. Welche positiven Eigenschaften würden Sie bei einem Bewerbungsgespräch nennen?

Poppe : Zuverlässig, einsatzbereit, diszipliniert und ehrlich. Transparent, wenn es passt auch mal humorvoll und ganz klar zukunftsorientiert.

6. Was sind Ihre persönlichen Untugenden?

Poppe: Ich neige dazu, alles immer gleich analytisch betrachten zu wollen. In meinem Beruf als Ingenieur kommt mir das zugute. Meine Frau zeigt mir aber täglich, dass auch Emotionen manchmal total in Ordnung sind.

7. Wie nutzen Sie die neuen sozialen Medien und was halten Sie davon?

Poppe: Ich darf mich als Brückenbauer zwischen jungen und älteren Generationen verstehen. Mit 38 Jahren nutze ich natürlich die sozialen Medien, um mit unseren Bürgern in Kontakt zu treten. Es macht mir große Freude, den direkten Kontakt über neue Wege zu finden. Privat würde ich ein persönliches Gespräch mit Freunden aber immer vorziehen.

Themen folgen