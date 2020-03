14.03.2020

Bürgersaal und Stadthalle schließen

Veranstaltungen finden nicht statt

Wegen der Verbreitung des Coronavirus ist die Stadt Stadtbergen durch das bayerische Landratsamt sowie der bayerischen Staatsregierung angehalten worden, den Bürgersaal Stadtbergen bis voraussichtlich 19. April zu schließen. Dies teilte die Stadt Stadtbergen gestern mit. Neue Termine würden in den kommenden Wochen bekannt gegeben. Das Konzert „Da Billi Jean ist ned mei Bua“ wird vom 15. März auf den 17. Mai verlegt. Bereits erworbene Tickets behalten ihre Gültigkeit. Auf Wunsch werde jedes Ticket zurückerstattet, so die Stadt.

Auch in der Stadthalle Neusäß findet bis zum 19. April keine Veranstaltung mehr statt. Das Theaterstück „Acht Frauen“ am Samstag, 14. März, fällt aus, teilt die Stadt mit. Der Preis für die Eintrittskarten werde auf Antrag zurückerstattet von der Vorverkaufsstelle. Bitte per Post Tickets mit Angabe der Bankverbindung an die jeweilige Vorverkaufsstellen schicken.

Themen folgen