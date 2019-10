vor 58 Min.

Bürgerversammlung: Was die Menschen in Emersacker umtreibt

Bei der Bürgerversammlung kommen einige Punkte zur Sprache. Unter anderem geht es um die Arbeiten am Schloss oder die Sanierung des Kindergartens

Von Simone Kuchenbaur

Was läuft schief? Welche großen Projekte stehen an? Und wie entwickelt sich die Gemeinde Emersacker? Diesen Fragen musste sich Bürgermeister Michael Müller in seiner letzten Bürgerversammlung vor seinem lokalpolitischen Ruhestand stellen. Etlichen Bürgern brannten verschiedene Themen auf den Nägeln.

Kläranlage Ein jährlich wiederkehrende Frage ist die, ob die Kläranlage für weitere Baugebiete ausgelegt ist. Müller teilte mit, dass die Anlage 1500 Einwohner-Gleichwerte habe, was aber nicht in Relation zu den Einwohnern des Ortes gesetzt werden dürfe. Aktuell verwende die Gemeinde weniger als 1000 Einwohner-Gleichwerte.



