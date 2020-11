Bürgerversammlungen sind Demokratie

Plus Bürgerversammlungen sind wichtig - gerade in Zeiten, in denen es immer öfter um die Demokratie an sich geht.

Waren Sie schon mal auf der Bürgerversammlung in ihrem Wohnort? Der Ablauf solch einer Veranstaltung ist üblicherweise sehr ähnlich. Zunächst erläutert der Bürgermeister die wichtigsten Kennzahlen im Ort, von Steuereinnahmen über Geburten bis hin zu Ausgaben für Bauprojekte. Dann sind die Bürger dran. Sie können Fragen oder Anträge stellen. Oft angesprochene Themen sind dabei, jedesmal wieder, zugeparkte Straßen, nicht geschnittene Hecken bei den Nachbarn oder ausgefallene Straßenlaternen - tägliche Realität eben.

Und doch geht es bei einer Bürgerversammlung nicht zu einem Großteil nur um Banalitäten. Sie sind einmal im Jahr der Termin, an dem jede Bürgerin und jeder Bürger mit Bürgermeister und Verwaltung ins Gespräch kommen und Auskunft und Aufklärung über Vorgänge in der Heimatgemeinde fordern kann. Sie sind damit ein wesentlicher Bestandteil unserer Demokratie und der Selbstverwaltung der Kommunen. Mitgestaltung bedeutet eben nicht, nur alle sechs Jahre zu wählen.

Bürgerversammlungen: Kommunen im Landkreis Augsburg handeln richtig

Dass die Kommunen im Landkreis Augsburg auch in Corona-Zeiten daran festhalten, ist richtig. Oft genug werden die demokratischen Grundrechte ins Feld geführt, wenn es um Einschränkungen durch Hygieneregeln geht. Um zu zeigen, dass unsere Demokratie aber durchaus noch funktioniert, sind Bürgerversammlungen ein Mittel.

