28.06.2018

Bundesehrenpreis für Ustersbacher Bier

Heimischer Betrieb ist Vizemeister der deutschen Brauereien

Nach dem Medaillenregen bei den diesjährigen Qualitätstests der deutschen Landwirtschaftsgesellschaft (DLG) setzte der Braumeister der traditionsreichen Privatbrauerei Ustersbach im Augsburger Land, Wolfgang Dahnke, noch einen oben drauf: Aufgrund der hervorragenden Ergebnisse bei den Einzeltests im renommiertesten nationalen Qualitätstest erhielt die Ustersbacher Brauerei in Berlin im Rahmen des deutschen Brauertags den Bundesehrenpreis des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft – als eine von zwölf Brauereien, die von der Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft, Julia Klöckner, geehrt wurden.

Der Bundesehrenpreis wird jährlich an Deutschlands Top-Zwölf-Brauereien mit den besten Gesamtleistungen in der DLG-Qualitätsprüfung für Bier verliehen – Gold und Silbermedaille gehen dabei an die beiden besten Brauereien Deutschlands. Ustersbacher ging dabei als Vizemeister der deutschen Brauereien hervor. Die Biere der Bundesehrenpreisträger wurden zuvor innerhalb von drei Monaten umfangreichen Qualitätskontrollen unterzogen.

Im Rahmen der Ehrung wurde dann auch Bundesministerin Julia Klöckner vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft zur neuen Bierbotschafterin ernannt. Sie übernahm das Amt von Baden-Württembergs Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann.

Die Führungsriege der Ustersbacher Brauerei, Inhaberin Stephanie Schmid mit Josef Geh (technische Leitung), Braumeister Wolfgang Dahnke, Vertriebsleiter Wolff-Ullrich Hoppert und Verwaltungsleiter Werner Heiß besichtigten am Tag darauf die Bundeshauptstadt.

Worauf die Ustersbacher Bierbrauer ihren Erfolg zurückführen? „Großen Anteil hat das Brauwasser aus unserem Mineralwasserbrunnen, das in immer gleich hoher Qualität zur Verfügung steht und auch unsere Brauhefen“, sind sie überzeugt. Auch die Abfüllung der Biere ist von „größter“ Bedeutung, betont technischer Leiter Josef Geh. (AL)

