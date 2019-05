vor 35 Min.

Bundespolizei holt die Kuh vom Gleis

Einen gefährlichen Spaziergang hatte ein Kuh am Montagabend bei Dinkelscherben unternommen.

Ein ausgebüxtes Tier behindert am Montagabend in Dinkelscherben den Bahnverkehr.

Wer es sprichwörtlich schafft, eine Kuh vom Eis zu holen, hat in der Regel eine schwierige Situation gemeistert. Dies gelang am Montag auch der Bundespolizei in Dinkelscherben. Sie holte eine Kuh zwar nicht vom Eis, aber immerhin von einem Gleis.

Passanten hatten gegen 18 Uhr bemerkt, dass direkt am Bahndamm eine Kuh frei herumläuft und sofort die Bundespolizei informiert. Daraufhin wurde umgehend eine sogenannte „Langsamfahrt“ für den Bahnverkehr in dem relevanten Bereich angeordnet. Zeitgleich wurde nach der ausgebüxten Kuh gesucht.

Zwei Züge hatten Verspätung

Nach etwa zehn Minuten konnte Entwarnung gegeben werden. Das Tier war laut Polizei mittlerweile auf der bahnabgewandten Seite von Anried zur Kreisstraße nach Burtenbach unterwegs. Somit bestand keine Gefahr mehr für das Tier und den Bahnverkehr. Etwa eine halbe Stunde konnte die Kuh von ihrem Besitzer wieder eingefangen werden. Durch den gefährlichen Ausflug hatten zwei Züge etwa 16 Minuten Verspätung. (thia)

