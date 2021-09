Die ersten Reaktionen aus dem Wahlkreis Augsburg Land

Plus Die AfD zählt im Wahlkreis Augsburg Land zu den Verlierern. Die Freien Wähler freuen sich über deutliche Zugewinne, die SPD hofft sogar auf ein Mandat. Das sagen die Kandidaten.

Im Bundestag wird Hansjörg Durz auch wieder auf einen anderen Politiker aus dem Augsburger Land treffen. Rainer Kraft ist seit 2017 im Parlament. Und vielleicht kommt sogar noch eine dritte Politikerin aus der Region dazu: Heike Heubach von der SPD. Enttäuschung, Freude, Hoffnung: Die Reaktionen der Direktkandidaten aus dem Wahlkreis Augsburg Land fallen unterschiedlich aus.