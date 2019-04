23.04.2019

Bunt und vielfältig

Bald beginnen in Dinkelscherben die Kulturtage. Wo und wann etwas geboten wird

Vom 30. April bis zum 19. Mai locken insgesamt 40 Veranstaltungen im gesamten Gemeindegebiet die Besucher zu Veranstaltungen verschiedenster Art. Das Programm des Reischenauer Markstoi, die Kulturwochen in Dinkelscherben, wird alle drei Jahre von den Vereinen, Gruppen und einzelnen Kulturschaffenden auf die Beine gestellt.

Den Startschuss des Markstois macht die Maibaumfeier auf dem Marktplatz Dinkelscherben (30. April, ab 18.30 Uhr). Umrahmt von Musik und dem Bandltanz können die Besucher den Maibaum bewundern und in die Mainacht bei einem Glas Maibowle und Gegrilltem feiern. Im Rathaussaal erklingt Musik für Klarinette und Gitarre (15 Uhr). Abends dann (1. und 4. Mai, jeweils um 19.30 Uhr) warten die Tramödians mit ihrem neuen Stück in der Philip-Melanchthon-Kirche auf. „Wer sind wir? Und warum sollen wir unser ganzes Leben immer dieselbe Person sein, nur weil es die Menschen so verlangen?“, fragt Max Frisch in seinem Stück „Rip van Winkle“. Die Theatergruppe verhandelt diese Fragen pointiert witzig und immer wieder mit einem leichten Dreh ins Absurde.

Doch nicht nur Theater, sondern auch besinnliches sowie eine Begegnungsveranstaltung mit Josef Strezgowski, Mitglied der jüdischen Kultusgemeinde in Augsburg, findet in der evangelischen Kirche statt (2. Mai, 20 Uhr).

Auch die weiteren Tage der Woche sind gesäumt mit zahlreichen kulturellen Veranstaltungen. So spielen Musikanten aus Bayern und Schwaben beispielsweise im Spitalsaal zum Benefizkonzert mit gemeinsamem Musizieren auf (3. Mai, 19 Uhr), und einen Tag später singt der örtliche Bäckermeister und ausgebildete Sänger Andreas Gleich im Rathaussaal (4. Mai, 20 Uhr). Am Sonntag, 4. Mai, findet in der Augsburger Straße nicht nur der Marktsonntag statt, sondern zwei Vernissagen im Rathausstadel und dem Heimatmuseum im Zehentstadel. Ebenso zieht eine Gruppe „Kelten“ durch den Markt und gibt Einblicke ins Leben um 400 vor Christus.

Großer Andrang wird beim Kaffee- und Kuchenparadies des Frauenbundes im Pfarrzentrum erwartet. Am Nachmittag spielt die Bläserschule der Musikvereinigung noch ein Ständchen in der Schulaula.

So bunt wie die erste Woche gestalten sich auch die weiteren beiden Wochen des Reischenauer Markstois. Höhepunkte sind sicherlich der Besuch der professionellen Augsburg-Münchner Theatergruppe Klexs mit „Goethes Zauberflöte“ im Rathaussaal (10. Mai, 20 Uhr). Wem dies aber zu klassisch ist, der findet im Hädermer Vereinsheim beim bunten Abend sicherlich ein passendes Gegenstück. Diverse Lesungen, eine Führung durch den Bienenlehrpfad der Helen-Keller-Schule (15. Mai, 13.30 Uhr) oder ein Jazzkonzert des Auwald Trios (17. Mai, 20 Uhr) reihen sich in die Kulturwochen. (mick)

Das Programmheft zu allen Veranstaltungen wird in alle Haushalte in den umliegenden Gemeinden verteilt. Online kann es unter www.dinkelscherben.info eingesehen werden.

