vor 3 Min.

Bunte Klangfarben

Anspruchsvolles Konzert von Trio Fleurs im Dinkelscherber Rathaus

Die drei Musikerinnen von Trio Fleurs, Annette Sailer (Sopran), Sonja Lorenz-Bayer (Querflöte) und Barbara Bartmann (Klavier), gewannen von Anfang an die Gunst des Publikums. Das liegt nicht nur an ihrem charmanten Auftreten, sondern vor allem an ihrer überzeugenden musikalischen Darbietung. Für ihr Konzert im Rathaussaal in Dinkelscherben hatten sie ein anspruchsvolles, vielfältig gestaltetes Programm mitgebracht, das sich von Schubert über Robert Stolz, Gabriel Fauré bis hin zur französischen Chansonsängerin Edith Piaf erstreckte. Das Trio zeichnete sich durch spielerische Leichtigkeit, ausgezeichnete Interpretationsqualität und durch ein ineinanderfließendes Zusammenspiel mit erkennbarer Spielfreude aus. Dies wurde besonders bei den Variationen über „Trockne Blumen“ von Franz Schubert deutlich. Sonja Lorenz-Bayers variationsreiches, gefühlsbetontes Spiel auf der Flöte führte zu einer Eindringlichkeit, der man sich nicht entziehen konnte. Barbara Bartmann begleitete mit musikalisch stilistischer Vielfalt und bewies bei ihren solistischen Beiträgen spielerischen Esprit. (mima)

