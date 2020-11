vor 18 Min.

Bunte Laternen an den Häusern statt Martinsumzug in Meitingen

Auf Martinsumzüge muss in diesem Jahr verzichtet werden. In Meitingen hat man sich als Ersatz etwas anderes einfallen lassen.

"Da in diesem Jahr die Martinsumzüge in der Marktgemeinde Meitingen aufgrund der Corona-Pandemie leider ausfallen müssen, wollen wir, dass möglichst viele Familien sich an unserer örtlichen Aktion ,Laternenfenster' beteiligen“, erklärt JBU-Marktgemeinderat Florian Möckl. „Dafür“, so Möckl, „werden in der Zeit vom 1. bis 11. November eine oder mehrere Laternen an Fenstern befestigt, die am besten zur Straßenseite hin zeigen und mit Lichterketten erleuchtet werden sollen.“

Familien können eigene Tour durch Meitingen unternehmen

Somit können Familien mit ihrem Kind ihren eigenen Martinsumzug durch Meitingen arrangieren. „Wir, die Junge Bürger Union Meitingen, helfen auch dabei, indem Laternenfenster-Mitwirkende über unsere Internetseite (www.jbu-meitingen.de) auf einer GoogleMaps-Karte eintragen können, dass eine Teilnahme an der Aktion erfolgt und man so auch weiß, wer ein Fenster geschmückt hat."

Des Weiteren finden Interessenten auf der JBU-Homepage alle weiteren Informationen zu dieser Aktion, eine Bastelvorlage für eine Laterne und die Texte der bekanntesten Martinslieder, damit Aktionsfreunde mit ihren Kindern auch singen können. Weitere Fragen sind per Mail unter laternenfenster@jbu-meitingen.de erhältlich. (peh)

