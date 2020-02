07.02.2020

Bunte Narretei mit der Kolpingsfamilie

Im Pfarrheim Fischach gibt es viel zu lachen

Der Faschingsnachmittag mit der örtlichen Kolpingsfamilie hat in der Marktgemeinde eine lange Tradition. Auch heuer gestalten die Mitglieder wieder eine bunte Narretei mit lustigen Kurzszenen und Sketchen. Los geht es am Sonntag, 16. Februar, um 14 Uhr im Pfarrheim Adolph Kolping an der Hauptstraße.

Wie die Spielleiterin der Kolping-Theatergruppe, Martina Graßl, mitteilt, werden nicht nur Kaffee, Kuchen, Bowle und zum Abschluss Weißwürste serviert, sondern auch ein humorvolles Programm zur allgemeinen Erheiterung. So präsentieren die Theaterspieler Stücke wie „Das Ei“, „Rotkäppchen“ oder „Der Tierbändiger“. Jede Menge zum Lachen gibt es auch bei den komödiantischen Szenen „In der Apotheke“ und „Das Klatschweib“.

Aber auch das Singen heiterer Lieder und das gemeinsame Schunkeln kommen nicht zu kurz. Für die musikalische Begleitung am Klavier sorgt Stefan Kramer. Die Veranstaltung richtet sich an alle Menschen, die ein paar lustige Stunden mit der Kolpingsfamilie verbringen wollen. Der Wunsch der Organisatoren: „Schön wäre es, wenn die Besucher maskiert erscheinen.“ (rusi)

Themen folgen