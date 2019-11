vor 24 Min.

Buntes Chorkonzert

Gesangverein Altenmünster zeigt musikalische Mischung beim Kirchenkonzert

Mit einer Auswahl von geistlichem und weltlichem Liedgut vom Mittelalter bis zum Eurovision Song Contest ließ der Gesangverein Altenmünster beim Kirchenkonzert in der Pfarrkirche St. Vitus die oft triste Novemberstimmung vergessen.

Mit dem Eröffnungslied „Now I can start again“ eröffnete der gemischte Chor sein Konzert und wechselte nach einem weiteren gediegenen Lied mit dem Titel „Holy“ zu dem lebhaften traditionellen Gospelsong „Give me that old time religion“ über. Mit „Alta trinita“ aus dem 15. Jahrhundert führten die Chormitglieder die Zuhörer ins Mittelalter zurück. Beim folgenden „Halleluja“ von Leonard Cohen brillierte Chorleiter Marco Schick mit seiner kräftigen Baritonstimme, während in dem Gospel „Deep in my soul“ Michael Schiwek den Tenorsolopart übernahm. Einige Texte der weiteren Liedbeiträge wie „Die Möwen“, „Alles hat seine Zeit“ oder „Alles, was atmet“ regten die Besucher zum Nachdenken an, ebenso die verschiedenen, meditativen Beiträge zwischen einzelnen Programmpunkten. (joti)

