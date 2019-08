28.08.2019

Buntes Marktgewimmel in Biberbach für die ganze Familie

Der Heilig-Kreuz-Markt 2019 in Biberbach verspricht viel Vergnügen. Das Programm startet am Vorabend mit dem Spätzlefest.

Von Sonja Diller

Buntes Marktgewimmel, schwäbische Schmankerl in der Festhalle, Steckerlfisch und Zuckerwatte und natürlich viel Programm rundherum: Der 36. Heilig-Kreuz-Markt am Sonntag, 1. September in Biberbach verspricht auch in diesem Jahr, ein buntes Vergnügen für die ganze Familie zu werden. Heuer wird auch noch ein besonderes Jubiläum gefeiert. Vor 25 Jahren besiegelte Biberbach die Gemeindepartnerschaft mit Straußfurt in Thüringen. Eine Delegation aus der Partnergemeinde wird deshalb anreisen und das Marktfest gemeinsam mit den Gastgebern feiern.

Traditionell startet das Marktgeschehen schon am Vorabend mit dem Schwäbischen Spezialitätenfest des Blasorchesters. Von den Einheimischen liebevoll „Spätzlefest“ getauft, sind die dampfenden Teller voller Krautspätzle, Hochzeitssuppe oder Bautzgen in der Hitzlerhalle ein beliebter Einstieg in das Marktwochenende. Die hausgemachten Leckereien gibt es ab 19.30 Uhr am Samstag, auch am Sonntag kann man sie genießen.

Rund 90 Fieranten öffnen in Biberbach ihre Stände

Wer am Samstagabend nicht zu lange bei den Spätzle hängen geblieben ist, kann mit den Frühaufstehern am Sonntag schon um acht Uhr beim Weißwurstfrühstück im Sportlerzelt schlemmen, bevor um 9 Uhr die rund 90 Fieranten ihre Stände öffnen. Die Stärkung können Marktbesucher sicher brauchen, denn das Programm gibt mehr her als nur einen gemütlichen Spaziergang durch die lange, reichlich bestückte Marktstraße mit vielen handgemachten und ungewöhnlichen Dingen. Mittendrin lockt zusätzlich ein Flohmarkt in der Rathausstraße alle Besucher, die alte Schätze aus zweiter oder dritter Hand suchen.

Zuschauen kann man beim Taekwondo und sich innerlich warm machen, um als „Walking Waterball“ über das Wasser zu laufen. Beim Bungee Trampolin geht es hoch in die Luft, auf der Hüpfrutsche der Sportlerjugend geht es wieder hinunter. Und wem das alles zu hektisch ist, der schaut beim gemütlich kreisenden Kinderkarussell vorbei.

Wie man selbst nicht nur zur Marktzeit aktiv sein kann, erfährt der Interessierte dann beim „Vital-dahoim“-Stand. Das Pilotprojekt in Zusammenarbeit von AOK und Gemeinde will die Bürger dazu inspirieren, ihren ganz eigenen Weg zur persönlichen Fitness zu finden. Passend dazu bietet sich ein kleiner Spaziergang über das Marktgeschehen hinaus an. Die Wallfahrtskirche mit dem berühmten Herrgöttle von Biberbach auf dem Kirchberg kann man sich bei der Gelegenheit gleich anschauen. Und im Schatten der Kirche lädt „blaukariert“, das neu eröffnete Atelier des Künstlers Stephan Winkler im alten Lehrerhaus, zum Besuch.

Marktreferent Jürgen Klein wünscht sich, dass die Besucher genügend Zeit mitbringen, um Neues auszuprobieren und den Tag ganz einfach zu genießen.

