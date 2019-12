31.12.2019

Burger-Wagen brennt: Brandstiftung?

Ermittler suchen nach Hinweisen, wie es zu dem Feuer kam

Für Alen Ramulj ist das Jahr 2019 unschön zu Ende gegangen: Samstagnacht hat sein Verkaufswagen „Börgerle“ gebrannt. Dieser stand zu diesem Zeitpunkt auf dem Parkplatz der Kaufland-Filiale in Neusäß.

„Um zwei Uhr hat mich die Polizei daheim geweckt“, erklärt Ramulj. Um kurz nach Mitternacht rückte die Feuerwehr auf den Parkplatz in der Daimlerstraße aus. Dabei hatte der Besitzer noch Glück im Unglück, wie er am Montag erfuhr. „Ein Feuerwehrmann hat zufällig den brennenden Wagen entdeckt.“ Schnell konnten dessen Kollegen das Feuer löschen. Sonst wäre der Wagen vermutlich komplett abgebrannt, ist sich Ramulj sicher. Dennoch entstand an dem Burger-Verkaufswagen ein Schaden in Höhe von etwa 2500 Euro. Die Kripo Augsburg hat die Ermittlungen zu der Brandursache aufgenommen, wobei nach derzeitigem Sachstand von vorsätzlicher Brandstiftung ausgegangen wird. Sachdienliche Hinweise erbittet die Kripo Augsburg unter 0821/323-3810.

Für Ramulj ist der Vorfall einfach nur ärgerlich. „Ich hoffe, dass wir nächsten Donnerstag wieder aufmachen können“, sagt er. Das Innere seines rollenden Ladens habe glücklicherweise nicht allzu viel abgekommen. Am Montag konnte er den Wagen, dessen Dach und Türe deutliche Brandspuren zeigen, aber noch nicht öffnen. Und über die Feiertage hat er sowieso geschlossen. Das „Börgerle“ von Alen Ramulj steht nicht nur auf dem Parkplatz in Neusäß. Auch in Gersthofen vor dem City Center, in Augsburg vor dem Media Markt und im Augsburger Stadtgebiet macht der Burgerladen Halt. (mells)

