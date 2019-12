vor 19 Min.

Burger-Wagen in Neusäß brennt: War es Brandstiftung?

Die Kripo Augsburg hat nun die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise.

Die Feuerwehr musste am Sonntag kurz nach Mitternacht zu einem brennenden Verkaufswagen auf dem Parkplatz der Kaufland-Filiale in der Daimlerstraße ausrücken. Die Feuerwehrkräfte konnten einen vollständigen Brand des Anhängers verhindern. An dem Burger-Verkaufswagen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2500 Euro. Die Kripo Augsburg hat die Ermittlungen zu der Brandursache aufgenommen, wobei nach derzeitigem Sachstand von vorsätzlicher Brandstiftung ausgegangen wird. Sachdienliche Hinweise erbittet die Kripo Augsburg unter 0821/323 3810. (AL)

